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Zelenskyj telefonoval s Witkoffom, hovor označil za veľmi pozitívny
Diskutovali sme o perspektívach v kontexte summitu G7 a ďalších podujatí v júni, uviedol Zelenskyj.
Autor TASR
Kyjev 9. júna (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v pondelok telefonoval s vyslancami amerického prezidenta Steveom Witkoffom a Jaredom Kushnerom. Rozhovor označil za veľmi pozitívny, píše TASR podľa správy agentúry Reuters.
„Som vďačný za ich pripravenosť pracovať v nasledujúcich týždňoch čo najaktívnejšie na oživení diplomacie zameranej na ukončenie ruskej vojny proti Ukrajine,“ napísal Zelenskyj na sociálnej sieti X počas prestupu v moldavskom Kišiňove.
„Chápeme, že veľká časť pozornosti sveta sa sústreďuje na situáciu okolo Iránu. Náš spoločný cieľ mieru v Európe však zostáva na programe. Diskutovali sme o perspektívach v kontexte summitu G7 a ďalších podujatí v júni,“ dodal.
Zelenskyj sa vracal do Kyjeva z rokovaní v Londýne, kde sa stretol s lídrami Spojeného kráľovstva, Francúzska a Nemecka. Britský premiér Keir Starmer, francúzsky prezident Emmanuel Macron a nemecký kancelár Friedrich Merz tam Zelenského podporili vo výzve na priame rokovania o prímerí medzi Ruskom a Ukrajinou.
Lídri „podporili návrh na priamy dialóg medzi Ukrajinou a Ruskom - s aktívnou americkou a európskou účasťou -, aby sa dosiahlo prímerie a podporili ďalšie rokovania“, uviedli v spoločnom vyhlásení so Zelenským.
Zelenskyj navrhol osobné stretnutie s ruským prezidentom Vladimirom Putinom v otvorenom liste vo štvrtok. Putin to vylúčil s vyhlásením, že nevidí zmysel stretávať sa so Zelenským, kým nebude dosiahnutá mierová dohoda.
„Som vďačný za ich pripravenosť pracovať v nasledujúcich týždňoch čo najaktívnejšie na oživení diplomacie zameranej na ukončenie ruskej vojny proti Ukrajine,“ napísal Zelenskyj na sociálnej sieti X počas prestupu v moldavskom Kišiňove.
„Chápeme, že veľká časť pozornosti sveta sa sústreďuje na situáciu okolo Iránu. Náš spoločný cieľ mieru v Európe však zostáva na programe. Diskutovali sme o perspektívach v kontexte summitu G7 a ďalších podujatí v júni,“ dodal.
Zelenskyj sa vracal do Kyjeva z rokovaní v Londýne, kde sa stretol s lídrami Spojeného kráľovstva, Francúzska a Nemecka. Britský premiér Keir Starmer, francúzsky prezident Emmanuel Macron a nemecký kancelár Friedrich Merz tam Zelenského podporili vo výzve na priame rokovania o prímerí medzi Ruskom a Ukrajinou.
Lídri „podporili návrh na priamy dialóg medzi Ukrajinou a Ruskom - s aktívnou americkou a európskou účasťou -, aby sa dosiahlo prímerie a podporili ďalšie rokovania“, uviedli v spoločnom vyhlásení so Zelenským.
Zelenskyj navrhol osobné stretnutie s ruským prezidentom Vladimirom Putinom v otvorenom liste vo štvrtok. Putin to vylúčil s vyhlásením, že nevidí zmysel stretávať sa so Zelenským, kým nebude dosiahnutá mierová dohoda.