Zelenskyj telefonoval so Scholzom, stretol sa s americkými senátormi

Berlín/Kyjev 6. januára (TASR) – Nemecká vláda bude aj v tomto roku pokračovať v podpore Ukrajiny, povedal nemecký kancelár Olaf Scholz ukrajinskému prezidentovi Volodymyrovi Zelenskému v piatkovom telefonáte. Oznámil to hovorca vlády v Berlíne, informuje TASR s odvolaním sa na televíziu CNN.



"V roku 2022 nemecká vláda poskytla Ukrajine bilaterálnu podporu vo výške viac ako 12 miliárd eur a bude v takto pokračovať aj v roku 2023," uviedol hovorca vlády Steffen Hebestreit.



"Kancelár potvrdil nezlomnú solidaritu s Ukrajinou vo svetle rozpútanej agresie Ruskej federácie," píše sa vo vyhlásení. Zelenskyj sa poďakoval nemeckej vláde za rozhodnutie poskytnúť Ukrajine batériu systému protivzdušnej obrany Patriot a bojové vozidlá pechoty Marder.



Ukrajinský prezident sa v piatok tiež stretol v Kyjeve s dvoma americkými senátormi – predsedom výboru pre ozbrojené sily Jackom Reedom a členom jeho výboru Angusom Kingom.



Obom podľa CNN povedal, že ruské vyhlásenie o 36-hodinovom prímerí považuje za "manipuláciu, ktorou sa agresor snaží skryť svoje skutočné vojenské plány a zámery".



Reed podľa vlastných slov Zelenskému povedal, že obeta jeho a jeho krajiny inšpirovala svet a že “vedú tento boj za nás všetkých".



"Dejiny ukazujú, že diktátori zvyknú tlačiť na otvorené dvere a ak ich nájdu, budú v tom pokračovať. Ak sa niekto čuduje, prečo je tento boj potrebný, stačí sa pozrieť do roku 1938 na Sudety, do roku 1936 na Porýnie, keď sa druhej svetovej vojne dalo zabrániť takým odporom, aký sa dnes odohráva tu," doplnil King.