Zelenskyj telefonoval so Steinmeierom, poďakoval sa za podporu

Kyjev 17. januára (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v utorok telefonoval s nemeckým kolegom Frankom-Walterom Steinmeierom o zlepšení obranyschopnosti Ukrajiny. Zelenskyj to uviedol v príspevku na platforme Telegram. TASR informuje na základe správy britského denníka The Guardian.



Zelenskyj napísal, že Kyjev oceňuje nové rozhodnutia nemeckej vlády v oblasti obrany, ktoré prijala začiatkom tohto roka. Poďakoval aj za významnú humanitárnu a finančnú podporu.



"Ďakujem za komplexnú pomoc Nemecka Ukrajincom. Za pomoc, ktorá posilnila našu armádu i za finančnú podporu. Chcel by som vyjadriť osobitnú vďaku občanom Nemecka za to, že v tomto ťažkom období poskytli Ukrajincom útočisko," uviedol ukrajinský prezident.



Nemecko začiatkom januára oznámilo, že Ukrajine do niekoľkých týždňov dodá približne 40 bojových vozidiel pechoty Marder v rámci novej etapy podpory ukrajinských síl, ktorú Berlín koordinuje so Spojenými štátmi.



Nemecko dodá Ukrajine aj systémy protivzdušnej a protiraketovej obrany Patriot, ktoré Kyjevu tiež prisľúbili Spojené štáty.