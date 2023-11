Zelenskyj: Teraz nie je pravý čas na voľby

Kyjev 6. novembra (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v pondelok povedal, že nie je pravý čas na voľby na Ukrajine. Reagoval na debatu vedúcich predstaviteľov krajiny o možnosti usporiadať v roku 2024 prezidentské voľby. TASR prevzala správy z tlačových agentúr AFP a Reuters.



"Musíme uznať, že teraz je čas na obranu, čas na boj, od ktorého závisí osud tohto štátu a ľudí," uviedol prezident v každodennom videopríhovore. Dodal: "Som presvedčený, že teraz nie je pravý čas na voľby."



Podľa neho je nezodpovedné viesť rozhovory o usporiadaní volieb na Ukrajine v čase vojny a vyzval na jednotu, nie rozdeľovanie a na vyhýbanie sa nezmyselným politickým diskusiám.



Podľa neho je životne dôležité sústrediť sa na vojenské výzvy a na snahu vytlačiť ruských okupantov z jednej pätiny ukrajinského územia.



Voľby sú počas stanného práva, ktoré platí na Ukrajine, zakázané. Zelenskyj však zvažoval, či navrhne špeciálne ustanovenia, ktoré by umožnili konanie volieb - potrebné by boli zmeny zákona a zahraničná pomoc, aby sa zaplatil celý volebný proces. V minulosti uviedol, že by sa v prípade volieb uchádzal o druhé funkčné obdobie.



Ukrajinský minister zahraničných vecí Dmytro Kuleba cez víkend vyhlásil, že prezident zvažuje argumenty za a proti voľbám počas vojny. Upozornil, že prípadne voľby by boli náročné, pretože obrovský počet Ukrajincov je v zahraničí a vojaci bojujú na fronte.



Aj parlamentné voľby, ktoré sa mali konať minulý mesiac, boli preto zrušené.



Zelenskyj poďakoval ukrajinským silám za útok na ruskú vojenskú loď na Kryme





Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v pondelok poďakoval ukrajinským silám za úspešný zásah ruskej vojenskej lode pri sobotnom útoku na lodenicu v prístavnom meste Kerč na polostrove Krym. TASR prevzala správu z agentúry AFP.



"Ďakujem všetkým, ktorí zabezpečili úspešné zasiahnutie ruskej lode v lodenici v Kerči," povedal Zelenskyj v pravidelnom večerom videoodkaze.



Kapitán ukrajinských námorných síl vo výslužbe Andrij Ryženko v rozhovore pre ukrajinské médiá povedal, že ukrajinská strela zasiahla ruskú raketovú korvetu Askold, informovala agentúra AP.



Ukrajina raketami v sobotu zasiahla lodenicu v meste Kerč na východnom pobreží Krymu. Moskva v nedeľu potvrdila, že útok poškodil jednu loď. Viac detailov o zasiahnutej lodi však neposkytla.



Neďaleký Kerčský most spájajúci Krym s Ruskom, na ktorý už v minulosti útočili ukrajinské sily, v sobotu bez uvedenia dôvodu nakrátko uzavreli.



Kyjev od spustenia protiofenzívy voči ruským silám v lete tohto roka zintenzívnil útoku na Krym, ktorý Rusko anektovalo v roku 2014.