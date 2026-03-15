Nedela 15. marec 2026
Zelenskyj: Tlak na sprevádzkovanie ropovodu Družba je ako vydieranie

Na snímke ukrajinský prezident Vladimir Zelenský. Foto: TASR/AP

Ukrajina uvádza, že ropovod Družba zo sovietskej éry, ktorý prechádza cez jej územie a prepravuje ropu do Maďarska a na Slovensko, bol poškodený v dôsledku ruského útoku.

Autor TASR
Kyjev 15. marca (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj svojim európskym spojencom povedal, že tlak na opätovné uvedenie ropovodu Družba do prevádzky je ako „vydieranie“. TASR o tom v nedeľu informuje podľa správy agentúry AFP.

Ukrajina uvádza, že ropovod Družba zo sovietskej éry, ktorý prechádza cez jej územie a prepravuje ropu do Maďarska a na Slovensko, bol poškodený v dôsledku ruského útoku koncom januára a jeho oprava môže trvať do šiestich týždňov.

Budapešť a Bratislava pohrozili zablokovaním pomoci EÚ v prípade, že Kyjev urýchlene neuvedie ropovod opäť do prevádzky, kým Európska komisia navrhla zostavenie delegácie, ktorá by ropovod preskúmala, pripomína AFP.

„Poviem otvorene: Som proti tomu. Ale keď dostanem podmienku, že Ukrajina nedostane zbrane, tak, prepáčte mi to, v tejto záležitosti som bezmocný, povedal som našim priateľom v Európe, že toto sa volá vydieranie,“ uviedol Zelenskyj vo vyhlásení, ktoré bolo zverejnené v nedeľu.
