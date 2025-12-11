< sekcia Zahraničie
Zelenskyj trvá na tom,že územné otázky by mal rozhodnúť ukrajinský ľud
Ukrajinský prezident súčasne zdôraznil, že o akomkoľvek potenciálnom kompromise ohľadom územia by sa na Ukrajine malo rozhodnúť ľudovým hlasovaním.
Autor TASR
Kyjev 11. decembra (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vo štvrtok potvrdil, že Kyjev poslal Spojený štátom aktualizovanú verziu mierového plánu. Dodal, že USA trvajú na vytvorení demilitarizovanej „voľnej ekonomickej zóny“ medzi ruskými a ukrajinskými jednotkami na východe Ukrajiny ako súčasti urovnania vojnového konfliktu. Informovala o tom britská stanica BBC, píše TASR.
„Vidia, ako ukrajinské sily opúšťajú územie Doneckej oblasti. Údajný kompromis spočíva v tom, že ruské jednotky nevstúpia na toto územie..., ktoré už nazývajú „voľnou ekonomickou zónou,“ povedal Zelenskyj novinárom na brífingu v Kyjeve.
Rusko by sa nemuselo stiahnuť z Doneckej oblasti ani zo svojich pozícií v Chersonskej a Záporožskej oblasti na juhu Ukrajiny, ale svoje jednotky stiahne z tých častí Charkovskej, Dnepropetrovskej a Sumskej oblasti, ktoré momentálne ovláda, dodal Zelenskyj.
Podľa ukrajinského lídra sú budúci štatút Doneckej oblasti a kontrola nad Záporožskou jadrovou elektrárňou dvoma kľúčovými spornými otázkami v rokovaniach s Washingtonom, informuje agentúra AFP. „Toto sú dve témy, o ktorých naďalej diskutujeme,“ potvrdil Zelenskyj.
Ukrajinský prezident súčasne zdôraznil, že o akomkoľvek potenciálnom kompromise ohľadom územia by sa na Ukrajine malo rozhodnúť ľudovým hlasovaním.
„Verím, že ukrajinský ľud na túto otázku odpovie. Či už prostredníctvom volieb alebo referenda, ukrajinský ľud musí dať najavo svoj postoj,“ povedal Zelenskyj.
Spravodajský web Axios s odvolaním sa na hovorcu Bieleho domu a nemenovaného ukrajinského predstaviteľa informoval, že predstavitelia USA sa v sobotu v Paríži stretnú so zástupcami Ukrajiny, Francúzska, Nemecka a Spojeného kráľovstva, aby prediskutovali „mierový plán“ prezidenta USA Donalda Trumpa.
Stretnutie v Paríži nasleduje po stredajšom telefonáte medzi Trumpom a francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom, nemeckým kancelárom Friedrichom Merzom a britským premiérom Keirom Starmerom.
Podľa webu Axios aktualizovaný mierový plán, ktorý Ukrajina predložila Spojeným štátom, obsahuje nové návrhy na riešenie územných sporov vrátane Záporožskej jadrovej elektrárne, ktorá je pod ruskou kontrolou.
