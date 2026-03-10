Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Zelenskyj: Turecko je pripravené usporiadať ďalšie rokovanie s Ruskom

Na snímke ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Foto: TASR/AP

Trojstranné rokovania medzi delegáciami Ukrajiny, Ruska a USA sa naposledy uskutočnili v Ženeve a Abú Zabí.

Autor TASR
Kyjev 10. marca (TASR) - Turecko je podľa ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského pripravené usporiadať ďalšie kolo trojstranných rokovaní o ukončení vojny medzi Ukrajinou a Ruskom sprostredkované Spojenými štátmi. Uviedol to na sociálnej sieti X po telefonáte s prezidentom Recepom Tayyipom Erdoganom, informuje TASR.

„Prezident poznamenal, že Turecko je pripravené usporiadať ďalšie kolo rokovaní v trojstrannom formáte. Oceňujeme túto iniciatívu a dúfame, že prinesie výsledky,“ napísal Zelenskyj. Spojené štáty podľa neho navrhli, aby sa rozhovory uskutočnili budúci týždeň, všetko však závisí od vývoja situácie na Blízkom východe

Trojstranné rokovania medzi delegáciami Ukrajiny, Ruska a USA sa naposledy uskutočnili v Ženeve a Abú Zabí. Predtým sa vyjednávači stretli v tureckom Istanbule.

Prezidenti Turecka a Ukrajiny diskutovali aj o vývoji situácie v Iráne. Zelenskyj opätovne deklaroval, že Kyjev je pripravený poskytnúť svoje skúsenosti s bojom proti dronom. Tento týždeň podľa neho ukrajinskí experti dorazia do Kataru, Spojených arabských emirátov a Saudskej Arábie.

„Pokiaľ ide o odrážanie masívnych útokov šáhidov, dnes môžu skutočne pomôcť len ukrajinské skúsenosti,“ uviedol s odkazom na drony iránskej výroby, ktoré používa Rusko v boji proti Ukrajine. „Zároveň však Ukrajina potrebuje posilniť svoju vlastnú protivzdušnú obranu a my počítame s primeranou podporou zo strany našich partnerov,“ dodal Zelenskyj.
