Zelenskyj tvrdí, že Biden sa s ním mal stretnúť skôr než s Putinom

Kyjev 14. júna (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v pondelok povedal, že Ukrajina v súvislosti s vojnou v Donbase "každý deň" dokazuje, že je pripravená vstúpiť do NATO. Zároveň vyjadril presvedčenie, že americký prezident Joe Biden sa s ním mal stretnúť skôr, než absolvuje summit so šéfom Kremľa Vladimirom Putinom, informovala agentúra AFP.



"Bojujeme vo vojne. To je dôkazom toho, že sme pripravení na vstup (do NATO). Každý deň dokazujeme, že sme pripravení byť v tejto aliancii viac ako väčšina krajín EÚ," uviedol Zelenskyj v rozhovore pre viaceré zahraničné tlačové agentúry, vrátane AFP.



Zároveň obvinil ruskú stranu zo zámerného zdržiavania jeho stretnutia s ruským prezidentom Vladimirom Putinom, na ktorom chce Zelenskyj hovoriť o ozbrojenom konflikte na východe Ukrajiny.



Zelenskyj zároveň vyjadril ľútosť nad tým, že americký prezident Biden si s ním nenaplánoval stretnutie ešte pred svojou schôdzkou s Putinom. Biden sa má s Putinom prvýkrát osobne stretnúť 16. júna na summite vo švajčiarskej Ženeve.



Ako píše AFP, Biden začiatkom júna opätovne podporil územnú celistvosť Ukrajiny a Zelenského pozval na návštevu Bieleho domu, ktorá by sa mala uskutočniť v júli.



Volodymyr Zelenskyj podľa vlastných slov neočakáva, že summit Biden-Putin prinesie konkrétne riešenie konfliktu v Donbase. "Nie je možné rozhodnúť za Ukrajinu," povedal na margo tohto stretnutia.



Ukrajinskí vojaci bojujú proti proruským separatistom na východe krajiny od roku 2014. Boje tam vypukli krátko po tom, čo Rusko anektovalo ukrajinský polostrov Krym. Vojna na Ukrajine si vyžiadala už viac ako 13.000 obetí.



Kyjev a jeho západní spojenci vinia Kremeľ z vojenskej podpory východoukrajinských separatistov, Moskva to však dlhodobo popiera.