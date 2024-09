Zelenskyj tvrdí, že jeho plán by mohol prinútiť Rusko skončiť vojnu

Kyjev 11. septembra (TASR) - Plán, ktorý chce ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj predstaviť v priebehu septembra šéfovi Bieleho domu Joeovi Bidenovi, posilní Ukrajinu a mohol by prinútiť Rusko, aby skončilo vojnu proti Kyjevu diplomatickou cestou. Vyhlásil to v stredu samotný Zelenskyj, informuje TASR podľa správ agentúr Reuters a AFP.



Zelenskyj v príhovore na každoročnom podujatí Krymská platforma uviedol, že je dôležité, aby Ukrajina svoj plán predstavila spojencom ešte pred druhým medzinárodným mierovým summitom. Ten by chcel ukrajinský líder usporiadať ešte koncom tohto roka.



"Plán víťazstva závisí predovšetkým od podpory Spojených štátov a ďalších partnerov," uviedol Zelenskyj s tým, že ak ho partneri podporia, bude pre Ukrajinu ľahšie prinútiť Rusko, aby ukončilo vojnu.



"Na čo je tento plán? Je to dôležité posilnenie Ukrajiny a podľa môjho názoru bude mať psychologický i politický vplyv na rozhodnutie Ruska ukončiť túto vojnu," dodal.



Zelenskyj tento plán prvýkrát spomenul v auguste, pričom uviedol, že o ňom chce hovoriť s Bidenom a jeho dvoma potencionálnymi nástupcami, ktorí by ho mohli nahradiť v Bielom dome po novembrových prezidentských voľbách. Očakáva sa, že Zelenskyj vycestuje koncom septembra do USA na Valné zhromaždenie OSN.



Ukrajinský prezident prichádza s plánom v kritickej chvíli vojny, keď sa ruským vojakom darí postupovať na východe Ukrajiny aj napriek prekvapivému cezhraničnému prieniku ukrajinských síl do ruskej Kurskej oblasti. Zelenskyj uviedol, že cezhraničný prienik má posilniť pozíciu Ukrajiny pri budúcich mierových rokovaniach.



Ukrajina zároveň nalieha na usporiadanie druhého mierového summitu. Prvý sa konal v júni vo Švajčiarsku, ale Rusko naň nebolo pozvané. Kyjev uviedol, že na ďalšom summite by sa malo zúčastniť aj Rusko. Rusko však odmieta rokovať s Ukrajinou, kým sa na jeho území nachádzajú ukrajinské sily.