Zelenskyj tvrdí, že Prigožinovu smrť má na svedomí Putin

Kyjev 8. septembra (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v piatok vyjadril presvedčenie, že šéf Kremľa Vladimir Putin má na svedomí smrť vodcu ruskej žoldnierskej Vagnerovej skupiny Jevgenija Prigožina, ktorý zahynul koncom augusta pri dosiaľ neobjasnenom páde lietadla.



Zelenskyj takto odpovedal na novinársku otázku týkajúcu sa Putina, ktorú dostal na jaltskom európskom strategickom fóre (YES) v Kyjeve. Svoje tvrdenie však nepodporil nijakými dôkazmi, uvádza agentúra Reuters.



"Skutočnosť, že zabil Prigožina - aspoň teda, takú informáciu máme všetci, žiadnu inú - tiež svedčí o jeho racionalite a o slabosti," povedal Zelenskyj.



Kremeľ sľubuje, že vyšetrí všetky možné príčiny havárie zmieneného lietadla. Zároveň označuje za "absolútnu lož" tvrdenia, že by mal Putin niečo spoločné so smrťou Prigožina a ďalších popredných vagnerovov, ktorí boli na palube havarovaného lietadla.



Prigožin (62) zahynul 23. augusta pri havárii lietadla v Tverskej oblasti na západe Ruska. Lietadlo typu Embraer Legacy 600 smerovalo z Moskvy do Petrohradu, kde majú sídlo Prigožinove firmy, keď sa zrútilo. Na jeho palube sa okrem Prigožina nachádzalo deväť ľudí vrátane šéfa logistiky Valerija Čekalova či spoluzakladateľa vagnerovcov Dmitrija Utkina.



K havárii, ktorú neprežil žiaden z pasažierov, došlo presne dva mesiace po tom, čo sa Prigožin a jeho bojovníci nakrátko vzbúrili proti ruskému vojenskému vedeniu.



Dvojdňovú výročnú strategickú konferenciu YES v Kyjeve organizuje ukrajinský podnikateľ a oligarcha Viktor Pinčuk. Schádzajú sa na nej ukrajinskí aj zahraniční politici, pričom tento rok je zameraná na pokračujúcu vojnu na Ukrajine, uvádza denník The Guardian. Medzi účastníkmi figuruje napríklad aj britský expremiér Boris Johnson, ktorému Zelenskyj poďakoval za podporu v počiatočných fázach vojny.



Ukrajinský prezident na fóre taktiež povedal, že Putin sa pokúša hrozbu použitia jadrových zbraní zastrašovať Západ. "Putinovi zostáva už iba jeden krok: vyvolať na Západe strach svojimi jadrovými zbraňami... Nastanú momenty, keď budú presúvať svoje jadrové zbrane z jedného miesta na druhé, aby vyvinuli tlak na Spojené štáty," povedal.



Zelenskyj komentoval aj pomaly napredujúcu protiofenzívu ukrajinských síl. V tomto zmysle povedal, že hoci niektorí ľudia sú pochopiteľne nedočkaví, "toto nie je hraný film, kde sa všetko môže udiať za hodinu a pol". Niektorí partneri sa podľa jeho slov pýtajú na ďalšie kroky Kyjeva v rámci zmienenej protiofenzívy. Tým odkázal: "Naše kroky sú rýchlejšie ako vaše sankčné balíčky".