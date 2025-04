Zelenskyj tvrdí, že rokovania o nerastoch s USA dosahujú značný pokrok

Kyjev 17. apríla (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v stredu uviedol, že Kyjev už dosiahol „slušný pokrok“ v rozhovoroch so Spojenými štátmi týkajúcich sa dohody o nerastoch, ktorá má Kyjevu zaistiť potrebnú pomoc zo strany USA. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



„Základné právne náležitosti sú už takmer dokončené, a potom, ak sa všetko bude vyvíjať rovnako rýchlo a konštruktívne, prinesie dohoda ekonomické výsledky obom našim krajinám,“ povedal Zelenskyj.



Kyjev a Washington plánovali už vo februári podpísať dohodu o strategických nerastných surovinách, ktorá by USA zaistila prednostný prístup k ukrajinským prírodným zdrojom. Dohodu však vtedy dočasne zmarila roztržka, ku ktorej došlo v Bielom dome medzi americkým prezidentom Donaldom Trumpom a Zelenským.



Trump by si želal dohodu, ktorá by Washingtonu poskytla licenčné poplatky zo ziskov z ukrajinskej ťažby surovín a vzácnych nerastov ako kompenzáciu za vojenskú a finančnú pomoc, ktorú Ukrajine v boji proti ruskej invázii poslal jeho predchodca Joe Biden. Ukrajina zase požaduje silné bezpečnostné záruky ako odstrašujúci prostriedok voči ďalším ruským útokom.



„Ukrajinský vládny tím, ktorý spolupracuje s americkou stranou na dohode o ekonomickom partnerstve, robí slušný pokrok,“ priblížil teraz Zelenskyj. Odvolával sa na aktuálne informácie od ukrajinskej ministerky hospodárstva Julije Svyrydenkovej, ktorá povedala, že v rozhovoroch sa dosiahol „významný pokrok“.



Ukrajinská strana podľa jej slov „upravila niekoľko bodov v rámci návrhu dohody“, pričom obe strany už čoskoro podpíšu „memorandum o zámere“. Dodala, že konečnú podobu dohody bude ešte schvaľovať ukrajinský parlament.



Nemenovaný popredný ukrajinský predstaviteľ predtým agentúre AFP povedal, že rokovania napredujú pomerne rýchlo. Uviedol tiež, že novšie návrhy dohody nepovažujú pomoc USA za dlh Ukrajiny.



Takéto vyjadrenie korešponduje so skoršou správou agentúry Bloomberg News, podľa ktorej Washington zmiernil svoje požiadavky na „splatenie pomoci“ poskytnutej ešte za Bidenovej administratívy. Bloomberg News okrem toho informovala, že americký minister financií Scott Bessent počas návštevy Argentíny v pondelok vyhlásil, že k podpisu dohody by mohlo dôjsť už „tento týždeň“.