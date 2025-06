Zelenskyj tvrdí, že s Trumpom diskutoval o prímerí na Ukrajine

Haag 25. júna (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v stredu uviedol, že s americkým náprotivkom Donaldom Trumpom v Haagu diskutoval o prímerí na Ukrajine. Trump však na tlačovej konferencii po summite NATO poprel, že by sa so Zelenským zhovárali o prímerí. Tvrdí, že chcel len zistiť, ako sa ukrajinskému prezidentovi darí, píše TASR podľa správy agentúry AFP a stanice BBC.



„Diskutovali sme o tom, ako dosiahnuť prímerie a skutočný mier. Hovorili sme o tom, ako ochrániť našich ľudí. Vážime si pozornosť a pripravenosť pomôcť priblížiť mier, “ napísal Zelenskyj na sieti X.



Stretnutie s americkým prezidentom, ktoré sa uskutočnilo na okraj summitu NATO v Haagu, označil Zelenskyj za dlhé a dôležité a dodal, že sa s Trumpom venovali všetkým dôležitým otázkam.



Zelenskyj na záver príspevku na X oznámil, že podrobnosti o stretnutí budú zverejnené neskôr.



AFP informuje, že zdroj z kancelárie ukrajinského prezidenta povedal, že Zelenskyj je s rozhovorom spokojný a je Trumpovi vďačný. Stretnutie Trumpa a Zelenského trvalo zhruba 50 minút.



Šéf Bieleho domu však na tlačovej konferencii na summite NATO na otázku novinára odpovedal, že sa so Zelenským nerozprával o prímerí a chcel len zistiť, ako sa ukrajinskému prezidentovi darí. Trump priznal, že vo vzťahoch medzi USA a Ukrajinou boli isté komplikácie, ale vyhlásil, že Zelenskyj počas stretnutia „nemohol byť milší“. Poznamenal, že na oboch stranách konfliktu zahynuli tisíce ľudí a že zo schôdzky s ukrajinským prezidentom mu vyplynulo, že Zelenskyj chce koniec vojny s Ruskom. Dodal, že bude hovoriť aj s ruským prezidentom Vladimirom Putinom, aby „zistil, či to môžeme ukončiť“.



Keď sa ho novinári pýtali, či USA tento rok poskytnú podporu Ukrajine popri pomoci v hodnote piatich miliárd dolárov od ostatných spojencov, Trump túto možnosť nevylúčil. „Uvidíme, čo sa stane. Putin skutočne musí ukončiť túto vojnu, ľudia zomierajú v takej miere, akú sme ešte nezažili,“ povedal Trump.



Na otázku ukrajinskej novinárky stanice BBC, či sú Spojené štáty pripravené predať Ukrajine systémy protivzdušnej obrany Patriot, Trump odpovedal, že zistí, či USA môžu nejaké sprístupniť. Priznal, že „je veľmi ťažké ich získať“. „Tiež ich potrebujeme. Poskytovali sme ich Izraelu a sú veľmi účinné, stopercentne účinné,“ odpovedal Trump.



Podľa britskej stanice BBC išlo o prvý osobný rozhovor medzi lídrami Ukrajiny a Spojených štátov od 26. apríla, keď mali Zelenskyj a Trump krátky rozhovor na pohrebe pápeža Františka vo Vatikáne.