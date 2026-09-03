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Zelenskyj tvrdí, že Witkoff a Kushner po prvý raz pricestujú do Kyjeva

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Na snímke Vladimír Zelenský. Foto: TASR/AP

Diplomatické úsilie o ukončenie štyri a pol roka trvajúcej vojny na Ukrajine stagnuje, najmä preto, že Spojené štáty presunuli svoju pozornosť na vojnu s Iránom.

Autor TASR
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Kyjev 3. septembra (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj očakáva, že v nasledujúcich dňoch do Kyjeva po prvý raz pricestujú osobitní vyslanci amerického prezidenta Donalda Trumpa s cieľom obnoviť úsilie o ukončenie ruskej invázie. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Očakávame vyslancov amerického prezidenta tu v Kyjeve. Máme od nich potvrdenie,“ povedal Zelenskyj vo štvrtok v tradičnom večernom videopríhovore k národu. „Budú mať stretnutia v Moskve a Kyjeve. Počítame s tým, že sa v najbližších dňoch stretneme,“ dodal.

Diplomatické úsilie o ukončenie štyri a pol roka trvajúcej vojny na Ukrajine stagnuje, najmä preto, že Spojené štáty presunuli svoju pozornosť na vojnu s Iránom.

Americkí vyslanci Steve Witkoff a Jared Kushner sa podieľajú na diplomatických rokovaniach medzi Ruskom a Ukrajinou, pričom niekoľkokrát rokovali v Moskve, no ešte nikdy neboli v Kyjeve.

Zelenskyj uviedol, že sú stanovené predbežné termíny prvej návštevy vyslancov USA v ukrajinskej metropole, ktorá je v uplynulých týždňoch cieľom intenzívnych ruských útokov dronmi a raketami.

V júli prezident povedal, že hovoril s Witkoffom a Kushnerom s cieľom „oživiť diplomatické snahy a priblížiť mier“.
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