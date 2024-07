Zelenskyj tvrdí, že z možného návratu Trumpa nemá obavy

Kyjev 15. júla (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v pondelok uviedol, že sa neobáva perspektívy víťazstva exprezidenta USA Donalda Trumpa v novembrových prezidentských voľbách aj napriek náznakom, že Trumpova administratíva by mohla byť viac naklonená Kremľu. Informuje o tom TASR na základe správy agentúry AFP.



"Myslím si, že ak sa Donald Trump stane prezidentom, budeme spolupracovať. Nemám z toho obavy," povedal Zelenskyj na tlačovej konferencii v Kyjeve.



Víťazstvo Trumpa v amerických prezidentských voľbách by mohlo otriasť ďalšou podporou USA pre Ukrajinu, ktorá sa od februára 2022 bráni pred ruskou inváziou, konštatuje AFP.



Republikánsky exprezident viackrát vyhlásil, že v prípade znovuzvolenia by vojnu na Ukrajine vyriešil veľmi rýchlo. Podľa obáv Kyjeva by to mohlo znamenať, že bude nútený rokovať s Moskvou z oslabenej pozície.



Zelenskyj informoval, že počas svojej minulotýždňovej návštevy v Spojených štátoch, kde sa zúčastnil na summite Severoatlantickej aliancie, sa stretol s republikánskymi guvernérmi, ktorí ho ubezpečili o podpore.



Ukrajinský prezident však dodal, že v radoch republikánov sú aj ľudia s pravicovejšími a radikálnejšími názormi. "Chcem vám však povedať, že väčšina Republikánskej strany podporuje Ukrajinu," zdôraznil.