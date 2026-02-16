Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Zelenskyj udelil Bersetovi vyznamenanie Rád za zásluhy I. triedy

Na snímke ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Foto: TASR/AP

Ukrajinský prezident sa poďakoval Bersetovi a jeho tímu za „podporu ukrajinského národa v ťažkých časoch“ v príspevku na platforme X.

Kyjev 16. februára (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj udelil štátne vyznamenanie - Rád za zásluhy I. triedy - generálnemu tajomníkovi Rady Európy (ER) Alainovi Bersetovi. Oznámil to v pondelok na sociálnych sieťach, informuje TASR.

„Najmä za úsilie o zriadenie osobitného tribunálu pre zločiny agresie Ruska proti Ukrajine,“ pokračoval. V rámci Európy musí podľa Zelenského existovať väčšia jednota v úsilí donútiť Rusko niesť zodpovednosť za svoje činy.

„V uplynulom roku sa podarilo vyriešiť mnoho dôležitých otázok a na tento rok máme ďalšie plány. Dúfam, že budeme môcť postupovať veľmi rýchlo – ešte rýchlejšie ako minulý rok,“ dodal ukrajinský prezident.
