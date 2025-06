Zelenskyj udelil Dudovi najvyššie ukrajinské vyznamenanie Rad slobody

Kyjev 28. júna (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj udelil v sobotu svojmu poľskému náprotivku Andrzejovi Dudovi štátne vyznamenanie Rad slobody. Odchádzajúci poľský prezident v dopoludňajších hodinách pricestoval na vopred neohlásenú návštevu Kyjeva, informuje TASR podľa správy agentúry DPA a PAP.



Rad slobody je najvyššie ukrajinské vyznamenanie, ktoré môže byť udelené zahraničnému štátnemu príslušníkovi. Úrad ukrajinského prezidenta uviedol, že Duda vyznamenanie dostal za „mimoriadne osobné zásluhy pri posilňovaní ukrajinsko-poľskej medzinárodnej spolupráce, podpore štátnej suverenity a územnej celistvosti Ukrajiny“.



Návšteva poľského prezidenta sa uskutočnila v Deň ukrajinskej ústavy. Do Kyjeva pricestoval Duda v dopoludňajších hodinách a podľa záberov z jeho profilu na platforme X bolo vidieť, ako ho prijal ukrajinský minister zahraničných vecí Andrij Sybiha. So Zelenským následne položil poľský prezident v Chráme svätého Michala vence za ukrajinských vojakov padlých v boji proti prebiehajúcej ruskej invázii.



„Ako prezident Poľskej republiky som nikdy nepochyboval o tom, že stáť na strane Ukrajiny, ktorú reprezentuje prezident Volodymyr Zelenskyj, je pre bezpečnosť Poľska veľmi dôležité,“ uviedol Duda na sobotňajšej tlačovej konferencii.



Poľské ministerstvo zahraničných vecí pri príležitosti Dňa ukrajinskej ústavy na platforme X vyjadrilo Kyjevu podporu tiež. „V Deň ústavy vyjadrujeme solidaritu s Ukrajinou, predovšetkým vzhľadom na jej hrdinský boj za slobodu a nezávislosť... Želáme si, aby sa na v súčasnosti okupovaných územiach čoskoro obnovili demokratické princípy zakotvené v ukrajinskej ústave,“ uviedol rezort v príspevku.



Andrzej Duda po ruskej invázii na Ukrajinu vo februári 2022 navštívil Kyjev viackrát. V lete mu končí funkčné obdobie a jeho novozvolený nástupca Karol Nawrocki zloží prísahu 6. augusta. Podľa denníka The Guardian Zelenskyj v sobotu potvrdil, že novozvoleného prezidenta, „samozrejme“, pozve na návštevu Ukrajiny.