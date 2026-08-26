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Zelenskyj udelil Elonovi Muskovi štátne vyznamenanie Rad slobody

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Na snímke ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Foto: TASR - Roman Hanc

Rad slobody sa udeľuje za občiansku odvahu a vlastenectvo, ako aj za nezištnú obranu suverenity a nezávislosti ukrajinského štátu, ústavných práv a slobôd.

Autor TASR
Kyjev 26. augusta (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj udelil americkému miliardárovi a podnikateľovi Elonovi Muskovi štátne vyznamenanie Rad slobody. Vyplýva to z prezidentského dekrétu, na ktorý sa v stredu odvolali ukrajinské médiá. Informuje o tom TASR.

Šéfa spoločností Tesla a SpaceX ocenil Zelenskyj podľa dekrétu za „výnimočný osobný prínos k ochrane ľudského života a slobody a k rozvoju vzťahov medzi Ukrajinou a Spojenými štátmi“.

Magazín The Atlantic nedávno s odvolaním sa na bývalého ukrajinského ministra obrany Mychajla Fedorova napísal, že Musk je v súčasnosti proti tomu, aby Ukrajina využívala satelitný systém Starlink na útoky na území Ruska, pretože podľa neho nastal čas, aby Kyjev uzavrel s Moskvou mierovú dohodu.

Rad slobody sa udeľuje za občiansku odvahu a vlastenectvo, ako aj za nezištnú obranu suverenity a nezávislosti ukrajinského štátu, ústavných práv a slobôd. Vyznamenanie tento rok Zelenskyj udelil aj bývalému britskému premiérovi Keirovi Starmerovi.
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