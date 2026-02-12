< sekcia Zahraničie
Zelenskyj udelil skeletonistovi Heraskevičovi vyznamenanie Rad slobody
Dvadsaťsedemročného Ukrajinca predtým vo štvrtok vylúčili z účasti na ZOH krátko pred štartom súťaže po spore o jeho prilbu.
Autor TASR
Kyjev/Miláno 12. februára (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vo štvrtok udelil vyznamenanie Rad slobody skeletonistovi Vladislavovi Heraskevičovi, ktorého vylúčili zo zimných olympijských hier 2026 pre spor o jeho prilbu. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Ukrinform.
„Za nezištnú službu ukrajinskému ľudu, občiansku odvahu a vlastenectvo pri presadzovaní ideálov slobody a demokratických hodnôt týmto nariaďujem: udeliť (vyznamenanie) Rad slobody Vladislavovi Mychajlovičovi Heraskevičovi - členovi národného olympijského tímu Ukrajiny, skeletonistovi,“ uvádza sa v dekréte zverejnenom na oficiálnej webovej stránke ukrajinského prezidenta.
Dvadsaťsedemročného Ukrajinca predtým vo štvrtok vylúčili z účasti na ZOH krátko pred štartom súťaže po spore o jeho prilbu. Na nej si chcel uctiť padlých ukrajinských športovcov, čím však podľa MOV a článku 50 Olympijskej charty porušil pravidlá o gestách politickej povahy. Následne odmietol aj kompromis, aby si pripol čiernu pásku na rukáv namiesto posolstva na helme.
