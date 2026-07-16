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Zelenskyj udelil Starmerovi vyznamenanie Rad slobody
Británia sa počas Starmerovej dvojročnej vlády zaviazala poskytovať Ukrajine ročnú vojenskú pomoc vo výške troch miliárd libier.
Autor TASR
Kyjev 16. júla (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj udelil končiacemu britskému premiérovi Keirovi Starmerovi vyznamenanie Rad slobody. Vyplýva to zo stredajšieho prezidentského dekrétu. Udelenie bolo oznámené vo štvrtok počas Starmerovej poslednej návštevy Kyjeva pred odchodom z funkcie. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Británia vždy stála a aj naďalej stojí po boku Ukrajiny, čo si nesmierne ceníme,“ povedal Zelenskyj Starmerovi na spoločnej tlačovej konferencii v Kyjeve.
Premiér podľa predchádzajúceho vyhlásenia svojej vlády uviedol, že neochvejná britská podpora Ukrajiny bude trvať navždy - aj po tom, ako ho na poste vystrieda Andy Burnham, ktorý bude piatym predsedom britskej vlády od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu vo februári 2022.
Británia sa počas Starmerovej dvojročnej vlády zaviazala poskytovať Ukrajine ročnú vojenskú pomoc vo výške troch miliárd libier. Londýn za ten čas tiež dodal Kyjevu vyše 250.000 dronov, približne 8000 rakiet a viac ako 350.000 delostreleckých nábojov, uviedla kancelária premiéra.
Zelenskyj a Starmer vzdali v Kyjeve poctu ukrajinským vojakom, ktorí padli pri obrane Ukrajiny pred ruskou inváziou. Návšteva sa uskutočnila v čase politických zmien na Ukrajine, kde Zelenskyj avizoval rekonštrukciu vlády a širšiu úpravu politickej stratégie krajiny.
Starmer podľa očakávaní oficiálne odstúpi z funkcie v pondelok 20. júla. Svoju demisiu oznámil minulý mesiac po tlaku v rámci svojej Labouristickej strany.
„Británia vždy stála a aj naďalej stojí po boku Ukrajiny, čo si nesmierne ceníme,“ povedal Zelenskyj Starmerovi na spoločnej tlačovej konferencii v Kyjeve.
Premiér podľa predchádzajúceho vyhlásenia svojej vlády uviedol, že neochvejná britská podpora Ukrajiny bude trvať navždy - aj po tom, ako ho na poste vystrieda Andy Burnham, ktorý bude piatym predsedom britskej vlády od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu vo februári 2022.
Británia sa počas Starmerovej dvojročnej vlády zaviazala poskytovať Ukrajine ročnú vojenskú pomoc vo výške troch miliárd libier. Londýn za ten čas tiež dodal Kyjevu vyše 250.000 dronov, približne 8000 rakiet a viac ako 350.000 delostreleckých nábojov, uviedla kancelária premiéra.
Zelenskyj a Starmer vzdali v Kyjeve poctu ukrajinským vojakom, ktorí padli pri obrane Ukrajiny pred ruskou inváziou. Návšteva sa uskutočnila v čase politických zmien na Ukrajine, kde Zelenskyj avizoval rekonštrukciu vlády a širšiu úpravu politickej stratégie krajiny.
Starmer podľa očakávaní oficiálne odstúpi z funkcie v pondelok 20. júla. Svoju demisiu oznámil minulý mesiac po tlaku v rámci svojej Labouristickej strany.