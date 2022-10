Zelenskyj udelil veliteľom pluku Azov rad Zlatej hviezdy

Ankara/Praha 4. októbra (TASR) - Piatim veliteľom ukrajinského pluku Azov, ktorí bránili oceliarne Azovstaľ a len nedávno sa dostali z ruského zajatia, udelil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj rad Zlatej hviezdy a titul Hrdina Ukrajiny.



Zelenskyj o tom informoval v pondelok v statuse na sociálnej sieti Facebook a dodal, že vyznamenania im v Turecku odovzdal vedúci prezidentskej kancelárie Andrij Jermak.



Ukrajinská prvá dáma Olena Zelenská zverejnila v pondelok na sociálnych sieťach fotografie, ktoré zaznamenávajú stretnutie piatich veliteľov obrancov mariupolských oceliarní Azovstaľ so svojimi príbuznými.



Šlo o ich prvé stretnutie po mnohých mesiacoch a uskutočnilo sa v Turecku, kde prepustení velitelia pluku Azov musia - v súlade s dohodou a pod ochranou prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana - zostať až do konca vojny na Ukrajine.



Výmenu vojnových zajatcov pomohli sprostredkovať Turecko a Saudská Arábia a uskutočnila sa 21. septembra.







Podľa vyhlásenia zverejneného na webe prezidentskej kancelárie Jermak zdôraznil nutnosť dosiahnuť prepustenie všetkých Ukrajincov, ktorí sú v zajatí, väzení, či násilne deportovaní.



"Ľudia sú na Ukrajine to najcennejšie. A my bojujeme za návrat každého nášho vojaka a každého civilistu,” prízvukoval.



Upozornil aj na dôležitosť prístupnosti rehabilitácie prepustených vojakov, a to fyzickej i psychickej, a na pomoc pri ich návrate k bežnému životu.



Vyzdvihol aj úsilie rodín a priateľov obrancov oceliarní Azovstaľ a mesta Mariupol, ktorí "urputne bojovali" za ich návrat zo zajatia, a pokračujú v snahách o prepustenie ďalších zajatcov a väzňov.



Rusko v rámci dohody prepustilo 21. septembra vyše 200 Ukrajincov, ktorí niekoľko mesiacov bránili prístav Mariupol, kým sa na rozkaz Kyjeva vzdali presile ruských okupantov.



Z ruského zajatia sa podarilo dostať aj desať cudzincov, ktorí sa rozhodli ako dobrovoľníci vydať do napadnutej krajiny a spolu s ukrajinskými vojakmi čeliť ruskej invázii.



Výmenou za svojich oslobodených bojovníkov Kyjev vydal Moskve 55 Rusov, ale aj prokremeľsky orientovaných Ukrajincov vrátane politika Viktora Medvedčuka. Ten je neraz označovaný ako Putinov kmotor, keďže ruský prezident je krstným otcom Medvedčukovej dcéry.



Na Ukrajine bol Medvedčuk obvinený z vlastizrady. V minulosti viedol stranu s názvom Opozičná platforma – Za život, ktorá mala priame väzby na Kremeľ. Ukrajinské úrady ju zakázali.



K spomínanej dlho očakávanej výmene zajatcov došlo 21. septembra - v deň, keď Putin v Rusku vyhlásil tzv. čiastočnú mobilizáciu a muži od 18 do 65 rokov začali dostávať povolávacie rozkazy.