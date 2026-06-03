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Zelenskyj: Údery na Petrohrad boli primerané, útoky budeme stupňovať
Ukrajinské drony v noci na stredu v Petrohrade a priľahlej Leningradskej oblasti zasiahli viaceré ciele.
Autor TASR
Kyjev 3. júna (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v stredu vyzdvihol nočné útoky ukrajinských dronov na Petrohrad, kde sa v ten istý deň začal 29. ročník Petrohradského medzinárodného ekonomického fóra (SPIEF). Ide podľa neho o „primeranú“ odpoveď na ruské útoky mierené na jeho krajinu a pohrozil, že Kyjev bude svoje odvetné údery ešte viac stupňovať. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP.
Ukrajinské drony v noci na stredu v Petrohrade a priľahlej Leningradskej oblasti zasiahli viaceré ciele. Poškodený bol ropný terminál v Petrohrade, ako aj námorná základňa v Kronštadte, kde údajne ukrajinské drony zasiahli raketovú korvetu Bojkij triedy Stereguščij.
„Domnievam sa, že ide o oprávnené údery. Iba predchádzajúci deň došlo k masívnemu útoku (zo strany Ruska). Reagovali sme primerane,“ povedal Zelenskyj novinárom v Kyjeve po stretnutí s generálnym tajomníkom Severoatlantickej aliancie (NATO) Markom Ruttem. „Je len otázkou času, kedy budeme môcť zintenzívniť naše odvetné opatrenia,“ zdôraznil.
Rusko je podľa Rutteho čoraz zúfalejšie a čelí ekonomickým ťažkostiam. „Bezohľadnosť Ruska nie je ničím novým. Rusko však je čoraz zúfalejšie, keďže Ukrajina je naďalej silná, prináša inovácie a dosahuje úspechy na bojisku, “ povedal Rutte na tlačovej konferencii.
„Ukrajina dosahuje čoraz väčšie úspechy, a to nielen na fronte, ale aj pokiaľ ide o oslabovanie niektorých kľúčových schopností a spôsobilostí Rusov potrebných na pokračovanie vojny,“ pripomenul generálny tajomník NATO, podľa ktorého však Moskva napriek vysokým stratám a ekonomickému tlaku neplánuje vojnu zastaviť. Dokazujú to podľa neho nedávne útoky na Kyjev, pri ktorých prišlo o život 22 ľudí.
Ukrajinské drony v noci na stredu v Petrohrade a priľahlej Leningradskej oblasti zasiahli viaceré ciele. Poškodený bol ropný terminál v Petrohrade, ako aj námorná základňa v Kronštadte, kde údajne ukrajinské drony zasiahli raketovú korvetu Bojkij triedy Stereguščij.
„Domnievam sa, že ide o oprávnené údery. Iba predchádzajúci deň došlo k masívnemu útoku (zo strany Ruska). Reagovali sme primerane,“ povedal Zelenskyj novinárom v Kyjeve po stretnutí s generálnym tajomníkom Severoatlantickej aliancie (NATO) Markom Ruttem. „Je len otázkou času, kedy budeme môcť zintenzívniť naše odvetné opatrenia,“ zdôraznil.
Rusko je podľa Rutteho čoraz zúfalejšie a čelí ekonomickým ťažkostiam. „Bezohľadnosť Ruska nie je ničím novým. Rusko však je čoraz zúfalejšie, keďže Ukrajina je naďalej silná, prináša inovácie a dosahuje úspechy na bojisku, “ povedal Rutte na tlačovej konferencii.
„Ukrajina dosahuje čoraz väčšie úspechy, a to nielen na fronte, ale aj pokiaľ ide o oslabovanie niektorých kľúčových schopností a spôsobilostí Rusov potrebných na pokračovanie vojny,“ pripomenul generálny tajomník NATO, podľa ktorého však Moskva napriek vysokým stratám a ekonomickému tlaku neplánuje vojnu zastaviť. Dokazujú to podľa neho nedávne útoky na Kyjev, pri ktorých prišlo o život 22 ľudí.