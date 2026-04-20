Zelenskyj: Ukrajina a India sa dohodli na bezpečnostnej spolupráci

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Foto: TASR/AP

Kyjev 20. apríla (TASR) — Ukrajina a India sa dohodli na spolupráci v bezpečnostnej oblasti a v súčasnosti sa pripravujú príslušné dokumenty, oznámil v nedeľu večer vo svojom pravidelnom príhovore ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. TASR o tom informuje s odvolaním sa na spravodajský web Ukrajinska Pravda.

„Na budúci týždeň pripravujeme dôležité oznámenia o bezpečnostnej spolupráci s partnermi. Nezabúdajme, že protivzdušná obrana Ukrajiny, podpora našej armády a zabezpečenie našej obrany zostávajú nemennými prioritami,“ vyhlásil Zelenskyj.

Doplnil, že tajomník Rady národnej bezpečnosti a obrany Rustem Umerov spolupracuje s príslušnými krajinami. „Už máme dohodu o bezpečnostnej spolupráci s Indiou a finalizujeme ju tak, aby boli dokumenty pripravené,“ uviedol.

Zelenskyj tiež povedal, že Ukrajina sa pripravuje na ďalšiu spoluprácu s európskymi partnermi s cieľom uvoľniť balík pomoci v podobe pôžičky Európskej únie v hodnote 90 miliárd eur, ktorý blokuje Maďarsko.

Predseda maďarskej vlády Viktor Orbán v nedeľu uviedol, že Ukrajina naznačila pripravenosť obnoviť dodávky ruskej ropy cez ropovod Družba do Maďarska a na Slovensko už v pondelok, ak Budapešť prestane blokovať vyplatenie pôžičky. Túto informáciu mu sprostredkovala Európska únia. Budapešť však požaduje najprv obnovenie dodávok ropy, až následne je ochotná zrušiť svoje veto.
