Zelenskyj: Ukrajina a USA ukončili rozhovory, je možná výmena zajatcov
Autor TASR
Kyjev 22. marca (TASR) - Delegácie Ukrajiny a Spojených štátov uzavreli druhý deň rozhovorov na Floride o nájdení spôsobov, ako ukončiť štvorročnú vojnu s Ruskom, oznámil v nedeľu ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Informovala o tom agentúra Reuters, píše TASR.
Na rozhovoroch, ktoré sa začali v sobotu, neboli prítomní ruskí zástupcovia. Trojstrannú schôdzku zástupcov Washingtonu, Kyjeva a Moskvy plánovanú v Abú Zabí odložili pre eskaláciu konfliktu na Blízkom východe.
„Je jasné, že pozornosť americkej strany sa momentálne zameriava primárne na situáciu okolo Iránu a širší región, ale musí sa aj skončiť vojna Ruska proti Ukrajine,“ uviedol Zelenskyj vo večernom príhovore.
Informoval okrem toho o náznakoch, že by sa mohli uskutočniť ďalšie výmeny vojnových zajatcov. „Bola by to skutočne dobrá správa a potvrdenie, že diplomacia funguje. Dúfame, že sa to poradí,“ doplnil.
Zelenskyj nespresnil, či budú rozhovory pokračovať, ani kedy, kde a v akom formáte by sa mohli uskutočniť ďalšie stretnutia.
V nedeľu už vyzval spojencov, aby zachovali sankčný tlak na Rusko, a žiadal prísnejšie opatrenia proti tzv. tieňovej flotile tankerov používanej na obchádzanie sankcií, ako aj na to, aby Moskva nemohla získavať príjmy z ropy.
