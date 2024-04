Zelenskyj: Ukrajina a USA už pracujú na texte bezpečnostnej dohody

Kyjev 29. apríla (TASR) – Ukrajina a Spojené štáty chcú spolupracovať ešte užšie na základe bilaterálnej bezpečnostnej dohody. Obe krajiny už pracujú na konkrétnom texte, uviedol ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. TASR o tom informuje podľa pondelkovej správy agentúry DPA.



Bezpečnostná dohoda s USA by mala byť pre Ukrajinu "najsilnejšou" zo všetkých takýchto dokumentov, ktoré Kyjev v posledných mesiacoch podpísal s rôznymi európskymi štátmi.



Termín podpisu Zelenskyj neuviedol. V pravidelnom večernom videopríhovore však dodal, že v rámci rozhovorov už stanovujú konkrétne úroveň podpory na tento rok, ako aj na celé najbližšie desaťročie.



Dohoda má zahŕňať vojenskú, finančnú a politickú pomoc a podporu spoločnej výroby zbraní. "Táto dohoda by mala byť skutočne príkladná a odrážať silu amerického vedenia," vyhlásil Zelenskyj.



USA sú už teraz najdôležitejším podporovateľom Ukrajiny v jej obrannej vojne proti Rusku. Len nedávno schválil americký Kongres ďalší balík pomoci za 57 miliárd eur.



Zelenskyj v príhovore tiež povedal, že ukrajinské vedenie naďalej podporuje mierovú konferenciu, ktorá sa má konať v júni vo Švajčiarsku. Dúfa, že na nej získa podporu z celého sveta. Svetové spoločenstvo by malo najmä primať Rusko k účasti, doplnil ukrajinský líder.