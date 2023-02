Zelenskyj: Ukrajina bude brániť Bachmut, avšak nie za každú cenu

Londýn/Kyjev 20. februára (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj povedal, že Ukrajina bude brániť východoukrajinské mesto Bachmut, avšak "nie za každú cenu" a ak by mali všetci zomrieť. TASR správu prevzala z webovej stránky denníka The Guardian, ktorý sa odvoláva na Zelenského rozhovor pre taliansky denník Corriere della Sera.



"Je pre nás dôležité ubrániť ho, ale nie za každú cenu a ak by mali všetci zomrieť," povedal Zelenskyj. V rozhovore pre taliansky denník, zverejnenom v nedeľu, uviedol, že ruské ozbrojené sily spôsobujú škody v Bachmute, rovnako ako aj v ďalších mestách v tejto oblasti.



Analytici tvrdia, že toto mesto má prevažne symbolický význam ako "vstupná brána" k západnejšie položeným mestám v Doneckej oblasti, píše The Guardian.



Zelenskyj povedal, že Rusi chcú pokračovať ďalej k mestám Kramatorsk, Sloviansk či Dnipro. "Budeme odolávať a medzitým pripravíme ďalší protiútok," povedal ukrajinský prezident.



Ťažké boje o Bachmut, priemyselné mesto na východe Ukrajiny, trvajú od vlaňajšieho leta a toto mesto je v dôsledku bombardovania a ostreľovania ťažkými zbraňami takmer úplne zničené, píše The Guardian. Pôvodne malo približne 70.000 obyvateľov, avšak podľa odhadov ukrajinských úradov sa tam v súčasnosti zdržiava necelých 5000 civilistov.



Na ruskej strane zohráva v bojoch o Bachmut dôležitú úlohu ruská žoldnierska spoločnosť Vagnerova skupina. Tá počas víkendu oznámila, že sa jej podarilo získať neďaleké dediny a boje sa rozšírili na severne ležiace predmestia Bachmutu, pripomína The Guardian.



Ukrajinskí vojenskí analytici však tvrdia, že toto mesto, ktoré je chránené riekou a zalesnenými oblasťami, má značný význam v úsilí zastaviť ruské okupačné sily, dodáva denník.



Zelenskyj rozhovor pre Corriere dela Serra poskytol v Kyjeve, píše denník na svojej webovej stránke. V pondelok má do Kyjeva pricestovať talianska premiérka Giorgia Meloniová a stretnúť sa tam s ukrajinským prezidentom.