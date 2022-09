Zelenskyj: Ukrajina bude brániť svojich ľudí v okupovaných oblastiach

Kyjev 28. septembra (TASR) - Ukrajina bude "brániť" svojich občanov v okupovaných oblastiach, kde ich drvivá väčšina podľa proruských úradov hlasovala za pripojenie k Rusku. V utorok to vyhlásil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, informuje agentúra AFP.



"Budeme konať, aby sme ochránili našich občanov v Chersonskej a Záporožskej oblasti, na Donbase, v momentálne okupovaných oblastiach Charkovskej oblasti a na Kryme," uviedol Zelenskyj vo videozázname zverejnenom na sociálnej sieti Telegram.



"Túto frašku na okupovanom území nemožno nazvať ani imitáciou referenda," povedal.



Zelenskyj predtým vo svojom nečakanom prejave k účastníkom zasadnutia Bezpečnostnej rady OSN prostredníctvom videokonferencie povedal, že Ukrajina po hlasovaniach už nebude môcť rokovať s Ruskom.



"Uznanie pseudoreferenda zo strany Ruska za ´normálne´, realizácia takzvaného krymského scenára a ďalší pokus o anektovanie ukrajinského územia znamená, že so (súčasným) ruským prezidentom sa nie je o čom baviť," povedal.



"Rusko pred očami celého sveta vedie na okupovanom území Ukrajiny otvorenú frašku zvanú ‚referendum‘," povedal Zelenskyj a dodal, že "údajné výsledky pseudoreferend boli už vopred určené".



Proruskí predstavitelia v štyroch okupovaných ukrajinských regiónoch v utorok neskoro večer po sčítaní všetkých hlasov uviedli, že ich obyvatelia v referende rozhodli o pripojení oblasti k Rusku. Západné krajiny vopred avizovali, že Ruskom zmanipulované referendá na Ukrajine neuznajú.



Referendá sa konali od piatka do utorka v štyroch ukrajinských regiónoch, ktoré obsadila ruská armáda – v samozvanej Doneckej a Luhanskej ľudovej republike na východe a v okupovaných častiach Chersonskej oblasti na juhu a Záporožskej oblasti na juhovýchode Ukrajiny. Tieto oblasti tvoria asi 15 percent ukrajinského územia.



Podľa agentúry AP tento "vopred určený výsledok" znamená novú fázu v sedem mesiacov trvajúcom konflikte na Ukrajine. Očakáva sa, že výsledok v referendách bude Rusku slúžiť ako zámienka na anexiu spomínaných oblastí.



Horná komora ruského parlamentu, Rada federácie, bude zrejme posudzovať žiadosti nových oblastí o pripojení k Rusku už 4. októbra, uviedla v utorok jej predsedníčka Valentina Matvijenková.



Mnohé krajiny už avizovali, že výsledky pseudoreferend neuznajú – rovnako ako v prípade sporného plebiscitu z roku 2014 o pripojení Krymského polostrova k Rusku.