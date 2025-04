Zelenskyj: Ukrajina bude dodržiavať veľkonočné prímerie

Kyjev 19. apríla (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v sobotu uviedol, že Ukrajina bude dodržiavať „veľkonočné prímerie“, ktoré oznámil ruský prezident Vladimir Putin. Podľa šéfa Kremľa začalo prímerie platiť v sobotu o 17.00 h (SELČ) a potrvá do nedele do 23.00 h (SELČ). Zelenskyj tvrdí, že Ukrajina bude konať zrkadlovo k ruským krokom a obvinil Rusko z porušenia sľubov o zastavení vojenských akcií. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP a staníc Sky News a BBC.



„Ak je Rusko teraz náhle pripravené skutočne sa zapojiť do formátu úplného a bezpodmienečného prímeria, Ukrajina bude konať podľa toho - zrkadlovo k ruským krokom,“ uviedol Zelenskyj na platforme Telegram. Dodal, že Ukrajina navrhuje toto 30 hodinové prímerie predĺžiť po jeho uplynutí. „To ukáže skutočné úmysly Ruska, pretože 30 hodín stačí na titulky, ale nie na skutočné kroky k budovaniu dôvery. Tridsať dní môže dať mieru šancu,“ pokračoval Zelenskyj.



Rusko podľa Zelenského naďalej pokračuje v útokoch na viacerých úsekoch frontu a ruská delostrelecká paľba neustáva.



Gubernátor Chersonskej oblasti Olexandr Produkin oznámil, že ruské jednotky podnikli niekoľko dronových útokov po avizovanom začiatku prímeria. Ukrajinské vzdušné sily varovali pred hrozbou útokov vo viacerých ukrajinských oblastiach.



„Preto nemožno dôverovať slovám, ktoré prichádzajú z Moskvy,“ vyhlásil Zelenskyj. „Veľmi dobre vieme, ako Moskva manipuluje, a sme pripravení na všetko. Ukrajinské ozbrojené sily budú konať racionálne – primerane reagovať,“ povedal Zelenskyj, podľa ktorého bude Ukrajina primerane reagovať na každý ruský útok.



Šéf Kremľa v sobotu nečakane oznámil „veľkonočné prímerie“ hoci ako pripomína AFP, ešte minulý mesiac odmietol návrh USA na 30-dňové prímerie na Ukrajine. Kyjev tento návrh predložený Washingtonom prijal.



Rusko namiesto toho navrhlo zastavenie leteckých útokov na energetickú infraštruktúru. Moskva tvrdila, že od telefonátu Putina s americkým prezidentom Donaldom Trumpom 18. marca bolo v platnosti 30-dňové prímerie v oblasti energetickej infraštruktúry. Toto prímerie podľa vyhlásenia Kremľa uplynulo v piatok (18. apríla). Moskva a Kyjev sa však počas prímeria vzájomne obviňovali z pokračujúcich útokov na energetické zariadenia.