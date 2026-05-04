Zelenskyj: Ukrajina bude dodržiavať vlastné prímerie
Kyjev 4. mája (TASR) - Kyjev bude dodržiavať vlastné prímerie s Moskvou už od stredajšej polnoci miestneho času (utorok 23.00 h SELČ). Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj takto v pondelok reagoval na ruské jednostranné zastavenie bojov v dňoch 8. a 9. mája. TASR o tom píše podľa agentúry AFP.
Ruské ministerstvo obrany v pondelok oznámilo, že na žiadosť prezidenta Vladimira Putina bude pri príležitosti osláv Dňa víťazstva v piatok a v sobotu jednostranne dodržiavať prímerie s Ukrajinou. Agentúra TASS informovala, že rezort vyjadril nádej, že „ukrajinská strana bude nasledovať tento príklad“ a prímerie vyhlási tiež.
„K dnešnému dňu nebola Ukrajine doručená žiadna oficiálna žiadosť ohľadom podmienok zastavenia bojových operácií, o ktorých sa hovorí na ruských sociálnych sieťach,“ reagoval Zelenskyj na platforme X.
„Veríme, že ľudský život má oveľa väčšiu hodnotu ako akékoľvek ‚oslavy‘ výročia. V tejto súvislosti oznamujeme režim prímeria s platnosťou od 00.00 h v noci z 5. na 6. mája miestneho času (5. mája 23.00 h SELČ),“ dodal.
„Od tohto momentu budeme konať recipročne. Je načase, aby ruskí lídri podnikli skutočné kroky na ukončenie ich vojny, najmä keď ruské ministerstvo obrany verí, že bez dobrej vôle Ukrajiny nemôže usporiadať vojenskú prehliadku v Moskve,“ skonštatoval Zelenskyj.
Ruský rezort obrany vo svojom pondelkovom stanovisku varoval, že podnikne rozsiahle údery v prípade, ak Ukrajina prímerie nebude rešpektovať.
