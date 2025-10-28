< sekcia Zahraničie
Zelenskyj: Ukrajina bude od Európy potrebovať finančnú podporu
Európski lídri sa na minulotýždňovom summite v Bruseli zaviazali riešiť naliehavé finančné potreby Ukrajiny na roky 2026 – 2027, vrátane jej vojenských a obranných snáh.
Autor TASR
Kyjev 28. októbra (TASR) - Ukrajina je pripravená viesť mierové rokovania kdekoľvek okrem Ruska a Bieloruska, vyhlásil v utorok ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Zdôraznil tiež, že ozbrojené zložky krajiny „neustúpia ani o krok“, aby sa vzdali územia. Dodal, že Kyjev bude na boj proti Rusku potrebovať finančnú podporu zo strany Európy ďalšie dva alebo tri roky. TASR o tom píše podľa agentúr AFP a Reuters.
„Znovu som to zdôraznil všetkým európskym lídrom. Povedal som im, že nebudeme bojovať desaťročia, ale musíte ukázať, že po určitú dobu budete schopní poskytovať Ukrajine stabilnú finančnú podporu,“ uviedol Zelenskyj v komentároch zverejnených v utorok.
„A preto majú na mysli tento program – dva až tri roky,“ pokračoval ukrajinský prezident s odkazom na návrh Európskej komisie (EK) postupne uvoľniť zmrazené ruské aktíva na financovanie takzvanej reparačnej pôžičky pre Kyjev.
Európski lídri sa na minulotýždňovom summite v Bruseli zaviazali riešiť naliehavé finančné potreby Ukrajiny na roky 2026 – 2027, vrátane jej vojenských a obranných snáh. Vyzvali EK, aby čo najskôr predložila možnosti finančnej podpory na základe posúdenia potrieb Ukrajiny. O reparačnej pôžičke budú diskutovať na zasadnutí v decembri.
„Ak sa vojna skončí o mesiac, tieto peniaze minieme na obnovu. Ak neskončí o mesiac, ale až po nejakej dobe, minieme ich na zbrane. Jednoducho nemáme inú možnosť,“ dodal Zelenskyj.
Ukrajinský prezident v komentároch vyzval Spojené štáty na uvalenie väčších sankcií na Rusko. Amerického prezidenta Donalda Trumpa žiadal, aby na svoj čínsky náprotivok Si Ťin-pchinga vyvinul tlak a donútil ho znížiť podporu Pekingu pre Moskvu počas ich stretnutia tento týždeň.
„Myslím si, že to môže byť jeden z (Trumpových) silných ťahov, najmä ak po tomto rozhodujúcom kroku v podobe sankcií bude Čína pripravená obmedziť dovoz“ z Ruska, uviedol Zelenskyj.
Trump minulý týždeň uvalil sankcie na dve veľké ruské ropné spoločnosti. Odberateľov energetických surovín z Moskvy – konkrétne Čínu a Indiu – vyzýva, aby obmedzili svoje nákupy, ktoré podľa Washingtonu a Kyjeva financujú ruskú inváziu, pripomína AFP.
„Znovu som to zdôraznil všetkým európskym lídrom. Povedal som im, že nebudeme bojovať desaťročia, ale musíte ukázať, že po určitú dobu budete schopní poskytovať Ukrajine stabilnú finančnú podporu,“ uviedol Zelenskyj v komentároch zverejnených v utorok.
„A preto majú na mysli tento program – dva až tri roky,“ pokračoval ukrajinský prezident s odkazom na návrh Európskej komisie (EK) postupne uvoľniť zmrazené ruské aktíva na financovanie takzvanej reparačnej pôžičky pre Kyjev.
Európski lídri sa na minulotýždňovom summite v Bruseli zaviazali riešiť naliehavé finančné potreby Ukrajiny na roky 2026 – 2027, vrátane jej vojenských a obranných snáh. Vyzvali EK, aby čo najskôr predložila možnosti finančnej podpory na základe posúdenia potrieb Ukrajiny. O reparačnej pôžičke budú diskutovať na zasadnutí v decembri.
„Ak sa vojna skončí o mesiac, tieto peniaze minieme na obnovu. Ak neskončí o mesiac, ale až po nejakej dobe, minieme ich na zbrane. Jednoducho nemáme inú možnosť,“ dodal Zelenskyj.
Ukrajinský prezident v komentároch vyzval Spojené štáty na uvalenie väčších sankcií na Rusko. Amerického prezidenta Donalda Trumpa žiadal, aby na svoj čínsky náprotivok Si Ťin-pchinga vyvinul tlak a donútil ho znížiť podporu Pekingu pre Moskvu počas ich stretnutia tento týždeň.
„Myslím si, že to môže byť jeden z (Trumpových) silných ťahov, najmä ak po tomto rozhodujúcom kroku v podobe sankcií bude Čína pripravená obmedziť dovoz“ z Ruska, uviedol Zelenskyj.
Trump minulý týždeň uvalil sankcie na dve veľké ruské ropné spoločnosti. Odberateľov energetických surovín z Moskvy – konkrétne Čínu a Indiu – vyzýva, aby obmedzili svoje nákupy, ktoré podľa Washingtonu a Kyjeva financujú ruskú inváziu, pripomína AFP.