Zelenskyj: Ukrajina bude od Európy potrebovať finančnú podporu

Na snímke ukrajinský prezident Vladimir Zelenský. Foto: TASR/AP

Európski lídri sa na minulotýždňovom summite v Bruseli zaviazali riešiť naliehavé finančné potreby Ukrajiny na roky 2026 – 2027, vrátane jej vojenských a obranných snáh.

Autor TASR
Kyjev 28. októbra (TASR) - Ukrajina je pripravená viesť mierové rokovania kdekoľvek okrem Ruska a Bieloruska, vyhlásil v utorok ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Zdôraznil tiež, že ozbrojené zložky krajiny „neustúpia ani o krok“, aby sa vzdali územia. Dodal, že Kyjev bude na boj proti Rusku potrebovať finančnú podporu zo strany Európy ďalšie dva alebo tri roky. TASR o tom píše podľa agentúr AFP a Reuters.

„Znovu som to zdôraznil všetkým európskym lídrom. Povedal som im, že nebudeme bojovať desaťročia, ale musíte ukázať, že po určitú dobu budete schopní poskytovať Ukrajine stabilnú finančnú podporu,“ uviedol Zelenskyj v komentároch zverejnených v utorok.

„A preto majú na mysli tento program – dva až tri roky,“ pokračoval ukrajinský prezident s odkazom na návrh Európskej komisie (EK) postupne uvoľniť zmrazené ruské aktíva na financovanie takzvanej reparačnej pôžičky pre Kyjev.

Európski lídri sa na minulotýždňovom summite v Bruseli zaviazali riešiť naliehavé finančné potreby Ukrajiny na roky 2026 – 2027, vrátane jej vojenských a obranných snáh. Vyzvali EK, aby čo najskôr predložila možnosti finančnej podpory na základe posúdenia potrieb Ukrajiny. O reparačnej pôžičke budú diskutovať na zasadnutí v decembri.

„Ak sa vojna skončí o mesiac, tieto peniaze minieme na obnovu. Ak neskončí o mesiac, ale až po nejakej dobe, minieme ich na zbrane. Jednoducho nemáme inú možnosť,“ dodal Zelenskyj.

Ukrajinský prezident v komentároch vyzval Spojené štáty na uvalenie väčších sankcií na Rusko. Amerického prezidenta Donalda Trumpa žiadal, aby na svoj čínsky náprotivok Si Ťin-pchinga vyvinul tlak a donútil ho znížiť podporu Pekingu pre Moskvu počas ich stretnutia tento týždeň.

„Myslím si, že to môže byť jeden z (Trumpových) silných ťahov, najmä ak po tomto rozhodujúcom kroku v podobe sankcií bude Čína pripravená obmedziť dovoz“ z Ruska, uviedol Zelenskyj.

Trump minulý týždeň uvalil sankcie na dve veľké ruské ropné spoločnosti. Odberateľov energetických surovín z Moskvy – konkrétne Čínu a Indiu – vyzýva, aby obmedzili svoje nákupy, ktoré podľa Washingtonu a Kyjeva financujú ruskú inváziu, pripomína AFP.
