Zelenskyj: Ukrajina bude po stiahnutí ruských vojsk z Chersonu opatrná

Kyjev/Washington 10. novembra (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v stredu uviedol, že jeho krajina bude konať v súvislosti so stiahnutím ruských vojsk z mesta Cherson na juhu Ukrajiny "veľmi opatrne". Podľa amerického prezidenta Joea Bidena naznačuje toto stiahnutie vojsk, že Rusko má "skutočný problém". TASR o tom informuje podľa správ agentúry AFP.



"Nepriateľ nerozdáva dary, nepreukazuje gestá dobrej vôle... Preto sa pohybujeme veľmi opatrne, bez emócií, bez zbytočných rizík a v záujme oslobodenia celej našej zeme a čo možno najmenších strát," uviedol Zelenskyj.



Šéf Bieleho domu označil stiahnutie ruských vojsk z Chersonu za "dôkaz" že Rusko a jeho armáda majú "skutočné problémy". Povedal to počas svojho príhovoru k voľbám do amerického Kongresu.



Ruský minister obrany Sergej Šojgu v stredu nariadil ruskej armáde, aby sa stiahla z Chersonu na západnom brehu rieky Dneper, kde v súčasnosti útočia ukrajinské sily. Cherson Rusi obsadili krátko po začiatku invázie na Ukrajinu 24. februára.