Zelenskyj: Ukrajina bude v Aliancii

Kyjev 11. júla (TASR) - Ukrajina bude súčasťou NATO, povedal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v pondelok vo svojom nočnom príhovore. Očakáva tiež, že výsledkom summitu v Litve bude "algoritmus" cesty Kyjeva, teda postupnosť krokov k oficiálnemu členstvu v Severoatlantickej aliancii. Správu priniesol v utorok portál britského denníka The Guardian.



"Stále pracujeme na formulovaní textu, to znamená na konkrétnych slovách tohto potvrdenia, ale my už vieme, že Ukrajina bude v Aliancii," uviedol Zelenskyj vo videu v pondelok neskoro večer. "A pracujeme na algoritme pre dosiahnutie členstva, ktorý bude čo najjasnejší a najrýchlejší."



Zelenskyj povedal, že summit NATO v litovskom hlavnom meste Vilnius musí potvrdiť, že Ukrajina už je "faktickým" členom Aliancie, pretože má jej zbrane a má s ňou aj spoločné hodnoty.



"Ak sa aj vyjadrujú rozdielne názory, stále je jasné, že Ukrajina si zaslúži byť v Aliancii," uviedol Zelenskyj. "Nie teraz – je vojna, ale my potrebujeme jasný signál. A tento signál potrebujeme práve teraz," zdôraznil.