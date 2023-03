Zelenskyj: Ukrajina chce posilňovať spoluprácu s inštitúciami EÚ

Kyjev 5. marca (TASR) – Ukrajina bude tento rok pracovať na zvýšení spolupráce s európskymi inštitúciami. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj to uviedol v sobotu po stretnutí s predsedníčkou Európskeho parlamentu (EP) Robertou Metsolovou. TASR informácie prevzala od agentúry DPA.



"Úlohou je všetko aktívne pripraviť na členstvo našej krajiny v Európskej únii, zvýšiť dodávky zbraní Ukrajine a posilniť sankcie voči Rusku," povedal Zelenskyj v pravidelnom večernom príhovore.



Zelenskyj opakovane vyzýva na rýchlejšie prístupové rokovania s EÚ. Ako priblížil, s Metsolovou viedol rozhovory počas konferencie v západoukrajinskom Ľvove.



Podujatie sa zameriavalo na odhalenie ruských zločinov spáchaných, odkedy Moskva pred rokom spustila svoju inváziu, no tiež rehabilitáciu obetí násilia, uviedol Zelenskyj. Tí, ktorých takéto činy postihli, musia dostať možnosť vrátiť sa do normálneho života, zdôraznil.



Metsolová v súvislosti so snahami Ukrajiny o vstup do EÚ vyjadrila nádej, že prístupové rokovania sa začnú už tento rok. Podľa vlastných slov na ňu urobilo dojem tempo, akým krajina dosahuje pokrok.



Na konferencii v Ľvove uviedla, že bez vyvodenia zodpovednosti, slobody a spravodlivosti nemôže byť mier. "Politika ústupkov nikdy nefungovala," dodala.