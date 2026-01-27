< sekcia Zahraničie
Zelenskyj: Ukrajina chce vstúpiť do Európskej únie do roku 2027
Ukrajinský prezident rakúskeho kancelára informoval o priebehu minulotýždňových rokovaní ukrajinskej, americkej a ruskej delegácií v Spojených arabských emirátoch.
Autor TASR
Kyjev/Viedeň 27. januára (TASR) - Vstup Ukrajiny do Európskej únie je jednou z kľúčových bezpečnostných záruk nielen pre Kyjev, ale pre celú Európu a preto by to chcela urobiť do roku 2027. Rakúskemu kancelárovi Christianovi Stockerovi to počas utorňajšieho rozhovoru povedal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, píše TASR.
„Vstup Ukrajiny do Európskej únie je jednou z kľúčových bezpečnostných záruk nielen pre nás, ale aj pre celú Európu. Veď napokon kolektívna sila Európy je možná najmä vďaka bezpečnostnému, technologickému a ekonomickému príspevku Ukrajiny. Preto hovoríme o konkrétnom dátume - 2027 - a pri našom postoji počítame s podporou partnerov,“ napísal Zelenskyj na sociálnej sieti X.
Ukrajinský prezident rakúskeho kancelára informoval o priebehu minulotýždňových rokovaní ukrajinskej, americkej a ruskej delegácií v Spojených arabských emirátoch. Prezradil, že rokovali hlavne o vojenských otázkach, ale dotkli sa aj bezpečnostných záruk.
„Diskutovali sme o energetickej situácii na Ukrajine. Rusko každý deň útočí na energetickú infraštruktúru, čím zanecháva Ukrajincov bez elektriny a tepla, a je veľmi dôležité, aby na to partneri reagovali. Preto si veľmi vážime rozhodnutie Rakúska z minulého týždňa vyčleniť finančné prostriedky na podporu nášho energetického sektora,“ uviedol Zelenskyj s tým, že Stockera na záver pozval na návštevu Ukrajinu.
