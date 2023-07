Zelenskyj: Ukrajina chce vyvážať obilie, aj keď dohoda prestane platiť

Kyjev 17. júla (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v pondelok vyhlásil, že Ukrajina je pripravená pokračovať vo vývoze obilia cez Čierne more aj v prípade odstúpenia Ruska od predmetnej dohody, informuje TASR podľa správy agentúry AFP. Kremeľ totiž v pondelok oznámil, že nepredĺži dohodu, ktorej platnosť má vypršať pred polnocou.



"Aj bez Ruskej federácie treba urobiť všetko pre to, aby sme mohli využívať tento čiernomorský koridor. Nebojíme sa. Obrátili sa na nás spoločnosti vlastniace lode. Povedali, že sú pripravené (pokračovať v preprave zásielok)," uviedol Zelenskyj v príspevku, ktorý na sociálnych sieťach šíril jeho hovorca Serhij Nykyforov.



Obilná dohoda, ktorú Rusku a Ukrajine sprostredkovali vlani OSN a Turecko, odblokovala ukrajinské čiernomorské prístavy a Kyjevu z nich umožnila dosiaľ vyviezť viac ako 32 miliónov ton obilia a potravín. Veľká časť smerovala do rozvojových krajín v Afrike či na Blízkom východe.



Dohoda bola od svojho uzavretia niekoľkokrát predlžovaná. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov však v pondelok počas konferenčného hovoru s novinármi oznámil jej pozastavenie. Dodal, že Rusko sa k implementovaniu dohody vráti "hneď, ako budú splnené jeho požiadavky týkajúce sa Čierneho mora".



Ak nedôjde k nijakému ďalšiemu vývoju, platnosť obilnej dohody vyprší v pondelok o 23.00 h SELČ.



Viaceré západné štáty vrátane Nemecka či Británie vyjadrili sklamanie v súvislosti s týmto rozhodnutím Moskvy. EÚ ho označila za cynické.



Oznámenie o pozastavení dohody Ruskom prišlo len niekoľko hodín po útoku na most spájajúci Rusko s anektovaným polostrovom Krym, pri ktorom zahynuli dve osoby. Za týmto útokom podľa zdroja agentúry AFP z ukrajinských bezpečnostných zložiek stojí ukrajinské námorníctvo a ukrajinská tajná služba SBU.