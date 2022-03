Zelenskyj: Ukrajina dosiahla vo vojne prelom

Kyjev 11. marca (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v piatok vyhlásil, že jeho krajina dosiahla zlomový bod vo vojne s Ruskom, avšak varoval pred tým, že nie je možné určiť, ako dlho budú boje ešte pokračovať. TASR správu prevzala od agentúry Reuters.



"Je nemožné povedať, koľko dní ešte budeme oslobodzovať našu zem, no je možné povedať, že to dosiahneme, pretože sme už dosiahli strategický prelom," vyhlásil Zelenskyj v príhovore zverejnenom na jeho účtoch na sociálnych sieťach.



Ukrajinský líder označil v príhovore Rusko za "nepriateľa, ktorí nehľadí ani na svoje vlastné tisíce obetí".



"(Rusko) prišlo s nápadom najať proti našim ľudom hrdlorezov zo Sýrie – z krajiny, ktorú zničili takisto, ako teraz ničia náš Mariupol, náš Charkov, našu Ochtyrku..., " uviedol Zelenskyj.



Reagoval tak na piatkové vyhlásenie ruského prezidenta Vladimira Putina, ktorý podporil návrh, na základe ktorého by sa na stranu Ruska v ukrajinskom ozbrojenom konflikte mohli pridať zahraniční dobrovoľníci.



Ukrajinský prezident zároveň kritizoval aj Európsku úniu, ktorá by podľa neho pre Ukrajinu "mala urobiť viac", pričom rozhodnutia politikov musia byť podľa neho v súlade s náladami v ich krajinách, píše agentúra AFP.



"Drvivá väčšina (Európanov) je za to, aby sa Ukrajina stala súčasťou Európy... Európska únia musí urobiť viac pre konkrétne procedúry, pre nás, pre Ukrajinu aj pre seba. Očakávame to," vyhlásil Zelenskyj v súvislosti s tohtotýždňovým summitom lídrov EÚ vo francúzskom Versailles, na ktorom lídri zopakovali, že rýchla cesta k členstvu Ukrajiny v EÚ nie je možná.