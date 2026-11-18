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Zelenskyj: Ukrajina dúfa v rýchle schválenie novej pôžičky EÚ
Prezident sa poďakoval von der Leyenovej a Komisii za návrh na zriadenie nástroja koordinovanej podpory Ukrajiny, v rámci ktorého by EÚ poskytla jeho krajine finančnú pomoc vo výške 45 miliárd eur.
Autor TASR
Kyjev 18. novembra (TASR) - Kyjev dúfa, že Európska únia čo najskôr schváli 45-miliardovú pôžičku pre Ukrajinu, uviedol v stredu ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Reagoval na predsedníčku Európskej komisie (EK) Ursulu von der Leyenovú, podľa ktorej EK navrhla poskytnutie takejto novej pôžičky. TASR o tom informuje podľa príspevku Zelenského na sieti X.
„To, o čom sme už skôr diskutovali s predsedníčkou EK Ursulou von der Leyneovou, by sa mohlo stať skutočnosťou a výrazne pomôcť Ukrajine, posilniť našu odolnosť a podporiť naše diplomatické úsilie,“ napísal Zelenskyj.
Prezident sa poďakoval von der Leyenovej a Komisii za návrh na zriadenie nástroja koordinovanej podpory Ukrajiny, v rámci ktorého by EÚ poskytla jeho krajine finančnú pomoc vo výške 45 miliárd eur.
Táto podpora by doplnila už existujúce záväzky eurobloku v rámci pôžičky na podporu Ukrajiny a pokryla významnú časť rozpočtových a obranných potrieb na rok 2027.
„Pevne dúfame v čo najskoršie prijatie tohto rozhodnutia Európskym parlamentom a Radou EÚ a počítame s podporou všetkých členských štátov EÚ,“ uviedol Zelenskyj.
Okrem toho sa poďakoval von der Leyenovej za jej iniciatívu zapojiť do poskytovania pomoci aj ďalších partnerov prostredníctvom nových mechanizmov, ktoré podľa jeho slov uľahčia a skoordinujú ďalšiu podporu.
Británia, Kanada, Japonsko a Nórsko podľa Zelenského výrazne pomáhajú Ukrajine v jej úsilí chrániť ľudské životy. Stanovenie jasných pravidiel, na základe ktorých budú môcť Ukrajine v spolupráci s EÚ poskytovať ďalšiu pomoc, bude podľa jeho slov ešte väčším prínosom.
Vo štvrtok budú predstavitelia na stretnutí tzv. koalície ochotných podrobne diskutovať o tom, ako čo najskôr uviesť všetky tieto plány do praxe, napísal Zelenskyj a dodal, že silná podpora pre Ukrajinu je najlepším signálom pre Rusko, že musí ukončiť vojnu.
„To, o čom sme už skôr diskutovali s predsedníčkou EK Ursulou von der Leyneovou, by sa mohlo stať skutočnosťou a výrazne pomôcť Ukrajine, posilniť našu odolnosť a podporiť naše diplomatické úsilie,“ napísal Zelenskyj.
Prezident sa poďakoval von der Leyenovej a Komisii za návrh na zriadenie nástroja koordinovanej podpory Ukrajiny, v rámci ktorého by EÚ poskytla jeho krajine finančnú pomoc vo výške 45 miliárd eur.
Táto podpora by doplnila už existujúce záväzky eurobloku v rámci pôžičky na podporu Ukrajiny a pokryla významnú časť rozpočtových a obranných potrieb na rok 2027.
„Pevne dúfame v čo najskoršie prijatie tohto rozhodnutia Európskym parlamentom a Radou EÚ a počítame s podporou všetkých členských štátov EÚ,“ uviedol Zelenskyj.
Okrem toho sa poďakoval von der Leyenovej za jej iniciatívu zapojiť do poskytovania pomoci aj ďalších partnerov prostredníctvom nových mechanizmov, ktoré podľa jeho slov uľahčia a skoordinujú ďalšiu podporu.
Británia, Kanada, Japonsko a Nórsko podľa Zelenského výrazne pomáhajú Ukrajine v jej úsilí chrániť ľudské životy. Stanovenie jasných pravidiel, na základe ktorých budú môcť Ukrajine v spolupráci s EÚ poskytovať ďalšiu pomoc, bude podľa jeho slov ešte väčším prínosom.
Vo štvrtok budú predstavitelia na stretnutí tzv. koalície ochotných podrobne diskutovať o tom, ako čo najskôr uviesť všetky tieto plány do praxe, napísal Zelenskyj a dodal, že silná podpora pre Ukrajinu je najlepším signálom pre Rusko, že musí ukončiť vojnu.