Zelenskyj: Ukrajina je na rozhovoroch v Saudskej Arábii konštruktívna

Kyjev 23. marca (TASR) – Ukrajinská delegácia na rozhovoroch so Spojenými štátmi o možnom prímerí vo vojne s Ruskom pracuje "úplne konštruktívne" a tieto rokovania prebiehajúce v Saudskej Arábii sú užitočné. Uviedol to v nedeľu ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, podľa ktorého musí byť ruský prezident Vladimir Putin dotlačený k zastaveniu trojročnej invázie. Informovali o tom agentúry Reuters a AFP, píše TASR.



"Bez ohľadu na to, o čom dnes hovoríme s našimi partnermi, musíme tlačiť na Putina, aby vydal skutočný príkaz na zastavenie útokov. Ten, kto túto vojnu vyvolal, ju musí odvolať," povedal Zelenskyj vo večernom príhovore.



Predstavitelia USA a Ukrajiny začali v nedeľu v Saudskej Arábii rozhovory o čiastočnom prímerí. Oznámil to ukrajinský minister obrany Rustem Umerov, ktorý vedie delegáciu Kyjeva. Medzi témy podľa neho patrí ochrana energetických zariadení a kritickej infraštruktúry, pričom oba tímy riešia celý rad "komplexných technických otázok". Washington predtým hovoril o zameraní na možné prímerie v Čiernom mori.



Vysokopostavený ukrajinský predstaviteľ neskôr pre AFP povedal, že rozhovory prebiehajú "dobre", no s vyvodením záverov bude potrebné počkať do pondelka.



Rozhovory sa konajú v rámci úsilia Washingtonu o ukončenie trojročnej vojny medzi Kyjevom a Moskvou. Americko-ukrajinská schôdzka predchádza rokovaniam medzi delegáciami USA a Ruska, ktoré sú naplánované v saudskoarabskej metropole na pondelok.



Ruské štátne médiá informovali, že delegácia Moskvy už v nedeľu pricestovala do Rijádu.



Na predošlej sérii rokovaní v Saudskej Arábii, najprv medzi Spojenými štátmi a Ruskom a neskôr medzi USA a Ukrajinou, Kyjev súhlasil s návrhom na 30-dňové prímerie. Rusko namiesto toho navrhlo zastavenie leteckých útokov na energetickú infraštruktúru.



Hovorca ukrajinského ministerstva zahraničných vecí Heorhij Tychyj podľa britskej stanice BBC v piatok uviedol, že Ukrajina považuje stretnutie s USA za technické a bilaterálne. Dodal, že kontakty s ruskou stranou sa neplánujú.