Zelenskyj: Ukrajina je pripravená čeliť útoku v Charkovskej oblasti

Kyjev 10. mája (TASR) - Ukrajinské sily sú pripravené čeliť útoku v Charkovskej oblasti na severovýchode Ukrajiny, ktorú ruské sily spustili v piatok. Povedal to v piatok ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Zároveň varoval, že Moskva by mohla do oblasti vyslať viac vojakov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Ruskí vojaci narazili podľa Zelenského v Charkovskej oblasti na odpor ukrajinských vojenských brigád aj delostrelectva. Rusko by však mohlo do boja vyslať ďalšie sily.



Ruské sily spustili v piatok ráno pozemnú ofenzívu na severovýchode Ukrajiny v Charkovskej oblasti. Pri meste Vovčansk postúpili približne o jeden kilometer, informovalo ukrajinské ministerstvo obrany.



"Približne o 05.00 h (04.00 h SELČ) sa nepriateľ pokúsil preraziť našu obrannú líniu obrnenými vozidlami," uviedol rezort. Dodal, že tomu predchádzalo intenzívne ostreľovanie prednej línie ukrajinskej obrany a útoky riadenými leteckými bombami v smere na mesto Vovčansk. Podľa tamojších predstaviteľov v meste žije približne 3000 obyvateľov a na ich záchranu prebiehala evakuácia.



Ministerstvo uviedlo, že útoky boli odrazené, no boje rôznej intenzity pokračujú. Na posilnenie miestnej obrany boli vyslané záložné jednotky.



Vovčansk a ďalšie pohraničné osady v Charkovskej oblasti obsadili ruské jednotky hneď na začiatku invázie vo februári 2022. V septembri toho istého roku ich počas protiofenzívy vytlačili ukrajinské sily.