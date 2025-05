Zelenskyj:Ukrajina je pripravená na akýkoľvek formát rokovaní s Ruskom

Kyjev 14. mája (TASR) - Ukrajina je pripravená na „akýkoľvek formát“ rokovaní o ukončení vojny s Ruskom. Povedal to v stredu ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Dodal však, že v súvislosti s možnými štvrtkovými rozhovormi v Istanbule budú ďalšie kroky Kyjeva závisieť od toho, kto tam za Rusko príde. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



„Ukrajina je pripravená na akýkoľvek formát rokovaní a stretnutí sa nebojíme. Zajtra v Turecku," povedal Zelenskyj počas svojho tradičného večerného príhovoru. „Čakám, kto príde z Ruska. Potom sa rozhodnem, aké kroky by mala podniknúť Ukrajina,“ dodal.



Štvrtkové priame rokovania medzi Ruskom a Ukrajinou v Istanbule navrhol minulý týždeň ruský prezident Vladimir Putin. Zelenskyj na to zareagoval, že do Turecka pricestuje osobne a na to isté vyzval aj Putina, ktorý má podľa neho rozhodujúce slovo v Rusku v otázke vojny. Kremeľ však doteraz odmieta jednoznačne povedať, či do Istanbulu pricestuje Putin, alebo pôjde niekto iný. Napokon nie je ani isté, či sa priame ukrajinsko-ruské rokovania v Istanbule vôbec uskutočnia.



„Zatiaľ sú signály z ich (ruskej) strany v médiách nepresvedčivé,“ povedal v stredu večer v prejave Zelenskyj. Dodal však, že aj k Ukrajine sa doniesli informácie, že americký prezident Donald Trump stále zvažuje možnosť, že si na rokovania do Istanbulu odskočí z turné po štátoch Perzského zálivu, čo by podľa Zelenského mohlo byť „najsilnejším argumentom“ pre účasť Putina. Ukrajinský prezident dodal, že „práve teraz sa o všetkom rozhoduje“ a tento týždeň sa toho môže naozaj veľa zmeniť. Zdôraznil však pritom slovo „môže“.



Zelenskyj tiež uviedol, že Rusko len predlžuje vojnu a zabíjanie na Ukrajine. Poďakoval sa všetkým, ktorí na Moskvu vyvíjajú tlak, aby prestala s útokmi a umožnila zmysluplné rokovania na takej úrovni, na ktorej je možné prijať skutočné rozhodnutia. „Všetkým, ktorí pomáhajú mieru a diplomacii - ďakujem vám,“ dodal.