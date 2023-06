Zelenskyj: Ukrajina je pripravená na protiofenzívu

Kyjev 3 júna (TASR) - Ukrajina je pripravená spustiť dlho očakávanú protiofenzívu s cieľom oslobodiť Ruskom okupované územie. Prezident Volodymyr Zelenskyj to uviedol v rozhovore pre americký denník Wall Street Journal zverejnenom v sobotu. TASR informuje podľa agentúry Reuters.



"Pevne veríme, že uspejeme," povedal Zelenskij. "Neviem, ako dlho to bude trvať. Úprimne povedané, môže to ísť rôznymi spôsobmi, (aj) úplne inak. Ale ideme na to a sme pripravení," dodal.



Kyjev dúfa, že protiofenzíva na znovuzískanie územia zmení dynamiku vojny. Zelenskij minulý mesiac povedal, že pred jej spustením Ukrajina musí počkať na dodávku západných obrnených vozidiel. Vedenie v Kyjeve tiež dlhodobo vyvíja diplomatický tlak na udržanie západnej podpory a zvýšenie vojenskej pomoci a zbraní. Pre Ukrajinu to je kľúčové, aby uspela vo svojich plánoch.



Rusko okupuje rozsiahle územia na východe, juhu a juhovýchode Ukrajiny. Dlhšie obdobie suchého počasia vyvolalo očakávania z bezprostredného začatia protiofenzívy. V posledných niekoľkých týždňoch tiež Ukrajina zintenzívnila útoky na ruské muničné sklady a logistické trasy.



Ukrajinská armáda v sobotu v dennej správe z bojiska uviedla, že súčasným ohniskom bojov je Mariinka v Doneckej oblasti. Ukrajinské sily tam odrazili 14 útokov ruských vojakov, uvádza sa v správe.