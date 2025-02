Zelenskyj: Ukrajina je pripravená na výmenu územia s Ruskom

Kyjev 11. februára (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v rozhovore pre britský denník The Guardian zverejnenom v utorok pripustil, že pri mierových rokovaniach s Ruskom môže Ukrajina pristúpiť k výmene územia. Uviedol tiež, že bez USA nebude Európa sama schopná ponúknuť Ukrajine ponúknuť bezpečnostné záruky, informuje TASR.



Ak sa americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi podarí dostať Ukrajinu a Rusko za rokovací stôl, Zelenskyj plánuje ponúknuť Rusku výmenu územia. Ukrajina by sa v tomto prípade vzdala teritórií, ktoré ovláda v ruskej Kurskej oblasti.



"Vymeníme jedno územie za druhé," povedal s tým, že nevie, ktorú časť územia okupovaného Ruskom bude Ukrajina žiadať späť. "Neviem, uvidíme. Všetky naše územia sú dôležité, nemáme prioritu," povedal.



Zelenskyj sa v rozhovore tiež dotkol bezpečnostných záruk pre Ukrajinu. "Ozývajú sa hlasy, že Európa by mohla ponúknuť bezpečnostné záruky bez Američanov, a ja vždy hovorím nie," uviedol ukrajinský prezident. Záruky bez účasti USA podľa Zelenského nie sú reálnymi bezpečnostnými zárukami.



Podľa agentúry AFP sa Kyjev obáva, že akákoľvek dohoda, ktorá nebude zahŕňať členstvo Ukrajiny v NATO alebo nasadenie mierových jednotiek na jej území, poskytne Kremľu čas na preskupenie a prípravu na nový útok.



Ukrajinský prezident chce podľa AFP Trumpa presvedčiť poskytnutím ukrajinských nerastných surovín pre Spojené štáty a lukratívnymi kontaktmi pri budúcej rekonštrukcii Ukrajiny.



Ukrajina má najväčšie zásoby uránu a titánu v Európe, upozornil Zelenskyj, podľa ktorého "nie je v záujme Spojených štátov," aby tieto zásoby boli v ruských rukách.