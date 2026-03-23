Zelenskyj: Ukrajina má dôkazy, že Rusko poskytuje Iránu informácie
Autor TASR
Kyjev 23. marca (TASR) - Ukrajinské spravodajské služby majú dôkazy o tom, že Rusko poskytuje Iránu spravodajské informácie. Po stretnutí so šéfom vojenskej spravodajskej služby Olehom Ivaščenkom to uviedol ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, píše TASR.
„Máme nevyvrátiteľné dôkazy o tom, že Rusi naďalej poskytujú spravodajské informácie iránskemu režimu. Rusko využíva svoje vlastné kapacity v oblasti signálového a elektronického spravodajstva, ako aj časť dát získaných v rámci spolupráce s partnermi na Blízkom východe,“ napísal Zelenskyj na sociálnej sieti X.
Viaceré americké médiá s odvolaním sa na svoje zdroje začiatkom marca informovali, že Rusko poskytuje Iránu lokácie a dáta o pohybe amerických vojakov, lodí a lietadiel. Podľa televízie CNN väčšina zdieľaných informácií pozostáva z fotografií, ktoré nasnímali ruské satelity. Moskva tieto správy odmietla a označila ich za dezinformácie.
