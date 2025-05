Zelenskyj: Ukrajina má informácie, že Rusko pripravuje nové operácie

Kyjev 27. mája (TASR) - Ukrajina podľa prezidenta Volodymyra Zelenského disponuje spravodajskými informáciami o tom, že Rusko sa nechystá ukončiť vojnu, ale pripravuje nové ofenzívne operácie. Zelenskyj to povedal v pondelok v pravidelnom večernom príhovore, informuje TASR.



Zelenskyj tvrdí, že ruské útoky sú každú noc čoraz trúfalejšie a intenzívnejšie. Pripomenul, že Rusko len za uplynulé tri dni vypustilo proti Ukrajine viac ako 900 útočných dronov a balistických a riadených striel.



„Nemá to vojenskú logiku, ale je to jasná politická voľba Ruska - voľba pokračovať vo vedení vojny,“ uviedol Zelenskyj vo videu zverejnenom na sieti X. Podľa jeho slov momentálne neexistujú žiadne dôkazy o tom, že by sa Rusko vážne zaoberalo možnosťou dosiahnuť mier na Ukrajine, a preto je naň potrebné uvaliť nové sankcie, ktoré ho donútia pristúpiť na prímerie.



„Naopak, existuje veľa dôkazov, že (Rusi) pripravujú nové útočné operácie. Rusko počíta s ďalšou vojnou. A to je z ich strany hrubé ignorovanie všetkých na svete, ktorí sa usilujú o mier a snažia sa o efektívnu diplomaciu,“ podotkla ukrajinská hlava štátu.



Cieľom týchto ofenzív je vraj zabrať čo najviac ukrajinského územia. Tieto plány podľa Zelenského vidia aj spojenecké spravodajské služby. „Je dôležité, aby o nich informovali vedenie. Jediné, čo teraz potrebujeme, sú úplne čestné závery a koordinovaný tlak na Rusko,“ dodal.



Nemecký kancelár Friedrich Merz v pondelok po víkendových masívnych útokoch Ruska na Ukrajinu oznámil, že Spojené štáty, Nemecko, Francúzsko a Británia už neuplatňujú obmedzenia, ktoré Ukrajine znemožňovali útočiť ich zbraňami hlboko v Rusku. Moskva v reakcii uviedla, že ide o nebezpečné rozhodnutia, ktoré sú v úplnom rozpore s ruskými „snahami o politické riešenie“ konfliktu.