Zelenskyj: Ukrajina má po útoku na Kyjev právo udrieť na ruský sektor
Masívny raketový a dronový útok na Kyjev sa odohral v noci na 14. mája.
Autor TASR
Kyjev 15. mája (TASR) - Po štvrtkovom masívnom ruskom útoku na Kyjev má Ukrajina právo na odvetné údery na ruský ropný priemysel a obranný sektor, vyhlásil v piatok prezident Volodymyr Zelenskyj. V príspevku na sieti X napísal, že odveta proti „ruskému ropnému priemyslu, vojenskej výrobe a tým, ktorí sa priamo podieľajú na páchaní vojnových zločinov proti Ukrajine a Ukrajincom,“ je plne oprávnená, píše TASR.
Okrem toho ukrajinské úrady „naďalej zaznamenávajú ruské pokusy o väčšie zapojenie Bieloruska do vojny proti Ukrajine“, uviedol prezident.
„Rusko zvažuje plány operácií z juhu aj severu bieloruského územia – buď v smere Černihiv–Kyjev na Ukrajine, alebo proti niektorej z krajín NATO priamo z Bieloruska,“ tvrdí Zelenskyj, ktorý zároveň upozornil, že Ukrajina sa bude brániť, ak bieloruský prezident Alexandr Lukašenko „urobí chybu a podporí tento ruský zámer.“
Masívny raketový a dronový útok na Kyjev sa odohral v noci na 14. mája. Zahynulo pri ňom najmenej 24 ľudí a takmer 50 utrpelo zranenia. Zelenskyj dal následne ukrajinskej armáde pokyn pripraviť „rôzne možné scenáre reakcie.“ „Pripravujeme opatrenia, ktoré môžu zintenzívniť našu spoločnú reakciu, sankcie musia byť pre Rusko bolestivejšie,“ napísal v príspevku na platforme Telegram a vyzval západných spojencov, aby zabránili Moskve v obchádzaní sankcií.
Ukrajinský prezident totiž s odvolaním sa na predbežnú správu vyšetrovateľov tvrdil, že raketa Ch-101, ktorá zasiahla bytový dom v Kyjeve a prakticky ho zrovnala so zemou, bola vyrobená v druhom štvrťroku tohto roka. Na základe toho Zelenskyj predpokladá, že Rusku sa napriek západným sankciám stále darí dovážať komponenty, zdroje a zariadenia potrebné na výrobu rakiet.
Prezident vo štvrtok večer v sprievode ukrajinskej premiérky Julije Svirydenkovej navštívil miesto útoku v kyjevskej štvrti Darnyckyj, kde zahynulo najmenej 24 ľudí.
Neskôr na sieti X napísal, že „svet si musí pamätať cenu, ktorú Ukrajina platí každý deň, aby zabránila šíreniu ruskej agresie do iných krajín.“
Piatok je v Kyjeve vyhlásený za deň smútku na pamiatku obetí útokov z noci na štvrtok.
