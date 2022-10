Zelenskyj: Ukrajina má silu na to, aby pokračovala v boji

Berlín 13. októbra (TASR) - Ukrajina má podľa prezidenta Ukrajiny Volodymyra Zelenského silu na to, aby pokračovala vo vojne proti Rusku. TASR správu prevzala v stredu z agentúry DPA.



"Máme odvážnych ľudí, máme udatných vojakov," povedal Zelenskyj v rozhovore pre stanicu ZDF, ktorý bol odvysielaný v stredu. Nikto podľa Zelenského nemá rád prehry a nikto nechce byť porazeným. "Nemôžeme si dovoliť prehrať, je to pre nás otázka prežitia," povedal.



"Naše emócie sú prepojené s touto krajinou. Myslím si, že to v nás musíme udržať a je to všetko, čo vlastníme. Z toho čerpáme aj našu silu pokračovať v boji," uviedol.



Prípadné víťazstvo by podľa prezidenta bolo "víťazstvom pre celú krajinu" a Ukrajinci toto víťazstvo chcú dosiahnuť s čo najnižším počtom obetí.