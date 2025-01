Zelenskyj: Ukrajina môže prepravovať azerbajdžanský plyn do Európy

Kyjev/Brusel 25. januára (TASR) – Ukrajina je pripravená na tranzit zemného plynu z Azerbajdžanu do Európy, uviedol v sobotu ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Podľa jeho slov tým môže pomôcť aj Slovensku, informuje TASR na základe správy spravodajského servera Politico.eu.



Zelenskyj novinárom v Kyjeve povedal, že o takejto dohode hovoril s azerbajdžanským prezidentom Ilhamom Alijevom, s ktorým sa stretol v posledných dňoch. "Môžeme použiť našu infraštruktúru, ak krajiny v Európe potrebujú zemný plyn. Ale nie ruský zemný plyn," povedal ukrajinský líder.



Tranzit ruského zemného plynu cez Ukrajinu sa zastavil začiatkom januára, čo viedlo k ostrým protestom zo strany Slovenska a Maďarska, ktoré stále dostávali značné dodávky plynu z Ruska, pripomenulo Politico.



Zelenskyj sa vyjadril na tlačovej konferencii s moldavskou prezidentkou Maiou Sanduovou, s ktorou rokoval o riešeniach energetickej krízy v odštiepeneckom Podnestersku po zastavení tranzitu plynu cez Ukrajinu.



"Nedovolíme Rusom, aby z toho profitovali," povedal Zelenskyj. "Ale necháme Azerbajdžancov zarobiť? S radosťou. Pomôžeme Slovákom? S radosťou. Môžeme to urobiť rýchlo. Môžeme podpísať zmluvu a rýchlo to pripraviť, keď budeme počuť signály od ľudí v (podnesterskom hlavnom meste) Tiraspole, na Slovensku a v iných krajinách v Európe," citoval ho server.



Experti však podľa správy Politico pochybujú, že Azerbajdžan má kapacitu dodávať veľké nové objemy plynu do Európy cez Ukrajinu.



Vysokopostavený azerbajdžanský predstaviteľ v polovici minulého roka pre Politico potvrdil, že jeho krajina vedie rozhovory o prípadnom prevzatí kontraktu na prepravu plynu cez Ukrajinu a zvažuje rad možností. Zmluva umožňujúca Rusku vyvážať plyn do EÚ prostredníctvom plynovodov vedúcich cez Ukrajinu vypršala koncom roka 2024. Kyjev odmietol jej predĺženie.