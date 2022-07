Zelenskyj: Ukrajina môže ruským silám spôsobiť veľké škody

Kyjev 22. júla (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vo videoprejave vo štvrtok večer vyhlásil, že Kyjev je schopný spôsobiť ruským silám rozsiahle škody. Ako píše agentúra Reuters, Ukrajina verí, že vďaka západným zbraniam - najmä raketometom s dlhým doletom, akými sú napríklad HIMARS od Spojených štátov - bude môcť spustiť protiofenzívu a znovu tak získať územia dočasne ovládané Moskvou.



Zelenskyj sa po stretnutí so zástupcami armády a ministerstva vnútra vyjadril optimisticky čo sa týka situácie na fronte. "Zhodli sme sa, že naše sily majú silný potenciál postupovať na bojisku a spôsobiť okupantom značné nové straty," povedal Zelenskyj.



Dodal, že každý ruský útok je "argumentom pre Ukrajinu na získanie ďalších (raketometov) HIMARS a iných moderných a účinných zbraní". "Každý z týchto útokov len posilňuje našu túžbu poraziť okupantov a to sa určite stane," zdôraznil ukrajinský líder.



Ukrajine sa aj pomocou západných zbraní darí brzdiť postup ruských inváznych síl a tiež eviduje úspechy čo sa týka útokov na sklady zbraní a munície. Ruská armáda si navyše podľa šéfa britskej tajnej služby SIS Richarda Moorea zrejme v nasledujúcich týždňoch urobí v bojoch na Ukrajine určitú operačnú prestávku, čo poskytne Kyjevu dôležitú príležitosť na protiútoky.



Zelenskyj vo svojom pravidelnom nočnom príhovore vyjadril tiež očakávanie, že v piatok v Istanbule bude podpísaná dohoda o vývoze obilia z Ukrajiny cez Čierne more. Tento krok vo štvrtok avizovala kancelária tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana. "Zajtra očakávame z Turecka správy pre náš štát ohľadom odblokovania našich prístavov," povedal Zelenskyj.