Zelenskyj: Ukrajina možno začne prístupové rokovania s EÚ už tento rok

Kyjev 4. februára (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v piatok uviedol, že je "možné", aby Ukrajina začala oficiálne prístupové rozhovory s EÚ už tento rok.



Zelenskyj sa takto vyslovil vo svojom tradičnom večernom videopríhovore, monitorovanom TASR na sociálnej sieti Facebook, po tom, ako sa v piatok v Kyjeve stretol s predsedom Európskej rady Charlom Michelom a predsedníčkou Európskej komisie Ursulou von der Leyenovou.



"Existuje zhoda v tom, že je možné začať rokovania o členstve Ukrajiny v Európskej únii ešte tento rok," vyhlásil Zelenskyj, ktorý súčasne ocenil, že partneri v EÚ chápu, že treba neustále posilňovať obranyschopnosť Ukrajiny a zvyšovať tlak na Rusko, najmä v podobe sankcií.



Zelenskyj vo svojom príhovore vyzdvihol, že na summite v Kyjeve bolo cítiť dôveru v to, že Ukrajina dosiahne tento svoj cieľ. "Hovoríme ako členovia európskeho spoločenstva. A pracujeme na tom, aby sme to dosiahli aj de iure," uviedol.



Agentúra AFP pritom vo svojej správe konštatovala, že najvyšší predstavitelia EÚ zdôraznili, že podporujú integráciu vojnou zmietanej Ukrajiny, von der Leyenová však súčasne upozornila, že pre členstvo Ukrajiny alebo rozhovory nemôžu existovať "žiadne pevné termíny".



Podľa Zelenského sa však Ukrajina približuje k svojmu "európskemu" cieľu.



"Pripravujeme sa na väčšiu integráciu Ukrajiny do vnútorného trhu EÚ – znamená to viac príjmov pre ukrajinské firmy, viac výroby a pracovných miest v našej krajine a viac príjmov pre štátne a miestne rozpočty," konštatoval.