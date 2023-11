Zelenskyj: Ukrajina musí byť pripravená na útoky na infraštruktúru

Kyjev 12. novembra (TASR) - Ukrajina musí byť pripravená na možnosť, že ruská armáda v zimnom období opäť začne so systematickými dronovými alebo raketovými útokmi na energetickú infraštruktúru Ukrajiny. Vo svojom videopríhovore to v nedeľu večer vyhlásil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.



Opakované útoky ruskej armády na ukrajinskú energetickú sieť vlani spôsobili, že tisíce ľudí na Ukrajine zostali počas zimných mesiacov bez dodávok tepla a elektriny.



"Musíme byť pripravení na možnosť, že nepriateľ môže zvýšiť počet útokov bezpilotných lietadiel alebo rakiet na našu infraštruktúru," zdôraznil Zelenskyj.



Dodal, že všetka pozornosť by sa mala sústrediť na obranu a na to, čo môže Ukrajina urobiť, aby svojim občanom uľahčila prežitie nadchádzajúcej zimy a posilnila schopnosti jednotiek ukrajinskej armády.



Kyjevské vedenie medzičasom uviedlo, že posilňuje obranu na ochranu kľúčovej infraštruktúry. Aj Zelenskyj vo svojom videopríhovore konštatoval, že štít protivzdušnej obrany Ukrajiny je už teraz silnejší ako minulý rok. Ukrajina totiž od Západu získala systémy protivzdušnej obrany, vrátane systémov Patriot vyrábaných v USA, objasnila AFP.



Zelenskyj však podotkol, že tieto systémy nedokážu ochrániť celé územie Ukrajiny, pričom súčasne ubezpečil, že ukrajinské vedenie pracuje na tom, aby "to bolo ešte lepšie".



Ukrajinský prezident apeloval na medzinárodné spoločenstvo, aby reagovalo na apel týkajúci sa posilnenia obranyschopnosti Ukrajiny.



"Každá krajina, každý vodca, ktorý nám pomáha posilniť našu protivzdušnú obranu, pomáha chrániť životy," pripomenul ukrajinský prezident.



Apeloval aj na Ukrajincov v zahraničí a všetkých, ktorí podporujú Ukrajinu vo svete, aby boli nápomocní. Prízvukoval, že Ukrajina je schopná reagovať aj na tie najťažšie výzvy, avšak len za predpokladu, že zostane jednotná a dostane pomoc pre svojich obrancov.



Toto Zelenského vyhlásenie bolo zverejnené krátko po tom, ako jeho kancelár Andrij Jermak informoval, že pricestoval do Spojených štátov ako člen delegácie, ktorá tam bude diskutovať o podpore Ukrajiny vrátane posilnenia jej obrany.