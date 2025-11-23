Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Zelenskyj: Ukrajina musí posilniť svoju obranu proti ruským útokom

Na archívnej snímke ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Foto: TASR/AP

V nedeľu sa v Ženeve uskutočnia rokovania mezi zástupcami Ukrajiny, európskych štátov a USA o americkom mierovom pláne, ktorý okrem iného predpokladá územné ústupky Rusku.

Kyjev 23. novembra (TASR) - Ukrajina musí urobiť všetko pre posilnenie svojej obrany proti ruským útokom, uviedol v nedeľu na sociálnych sieťach ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Potvrdil, že ukrajinskí zástupcovia budú v nedeľu v Ženeve rokovať s predstaviteľmi Británie, Francúzska, Nemecka a Spojených štátov. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA a príspevku Zelenského na sieti X.

„Je mimoriadne dôležité zrýchliť implementáciu všetkých našich dohôd s partnermi týkajúcich sa systémov protivzdušnej obrany a rakiet pre ne,“ napísal Zelenskyj, podľa ktorého je potrebné paralelne s diplomatickou cestou posilniť obranu Ukrajiny proti „zlomyseľným“ ruským útokom.

V nedeľu sa v Ženeve uskutočnia rokovania mezi zástupcami Ukrajiny, európskych štátov a USA o americkom mierovom pláne, ktorý okrem iného predpokladá územné ústupky Rusku.

Stanica Sky News v nedeľu s odvolaním na zdroje z Európskej únie informovala, že európske štáty vypracovali protinávrh k americkému mierovému plánu, ktorý predstavia na rokovaniach v Ženeve.
